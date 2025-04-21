「台灣HONDA Fit」最省油擊敗TOYOTA、LEUXS！經濟部油耗榜單出爐

▲台灣經濟部公布113年最新省油榜單，HONDA本田Fit獲得4連霸！（圖／翻攝自HONDA、經濟部）

記者徐煜展／綜合報導

每年都會公布的經濟部「車輛油耗指南」，最新省油榜單出爐，台灣本田HONDA靠著Fit擊敗TOYOTA、LEXUS，獲得省油4連霸殊榮！

▲台灣本田積極導入e:HEV油電，除了Fit與喜美Civic，今年還有油電HR-V。

HONDA靠著強勢的e:HEV油電科技，帶來不輸TOYOTA、LEXUS的省油表現，其HONDA Fit以26.9km/L平均油耗，擊敗亞軍LEXUS LBX 26.4km/L，以及第3名的TOYOTA Camry的25.3km/L，此次台灣油電Fit再度奪冠，已經連續4年蟬聯台灣省油寶座，而油電喜美也進入前10名榜單，今年將發表的油電HR-V，未來也勢必會成為省油車款之一。

▲TOYOTA、LEXUS前20名省油榜單佔了大多數。（圖／資料照）

「車輛油耗指南」採歐規測試標準，不過PHEV插電式油電、電動車則會分開進行評選，也因此TOYOTA Prius PHEV高達137km/L並未與傳統的油車、油電車一同比較。

雖然HONDA Fit獲得4連霸殊榮，不過前20名榜單中，幾乎都是TOYOTA、LEXUS的天下，神車休旅Corolla Cross、RAV4油電都有進榜，甚至TOYOTA Crown、LEXUS ES也都靠著豐田油電技術加持也都是經濟部推薦的省油車款。