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Audi Q6 e-Tron休旅試駕！首搭全新平台　顏值、內裝高水準誠意之作

▲Audi Q6 e-eTron

▲全新PPE平台加持，全新Q6 e-Tron休旅魅力不輸保時捷Macan EV。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

邁向PPE平台新紀元，與Q4 e-Tron MEB平台大不同，全新Q6 e-Tron休旅展現高顏值的魅力，不論外觀、內裝、駕馭感受都能感受到四環Audi品牌對於Q6 e-Tron帶來滿滿的誠意新鮮感！

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-tron

▲全車系採Matrix LED頭燈，車內能切換8種不同光形。

與保時捷Macan EV同屬PPE平台的Audi Q6 e-Tron，車身尺碼4,771mm x 1,965mm x 1,702mm，軸距達2,899mm，擁有比Q4 e-Tron更好的空間優勢，其外觀採用家族最新設計語彙，以封閉式八角形水箱護罩，全車系搭配 Matrix LED 矩陣式頭燈，能隨時切換 8 種可變光形，稱為車壇的燈具美型魔術師也不為過。

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-eTron

▲尾燈同樣給人滿滿儀式感，具備6種變化效果。

車側線條流暢，前後輪拱略帶肌肉感，帶來豐富視覺的對比與立體感，入門款搭配 20 吋輪圈，展現相當霸氣的動感氣勢。車頂的流線設計與 黑色車頂飾條 創造出跑旅風格。

台灣Q6 e-Tron共有3車型，後驅版售價265萬，而Q6 e-tron quattro S Line則來到315萬，往上還有更高階的性能款SQ6 e-tron的369萬。

尾燈採 OLED 數位燈組，擁有 6 種燈光動畫效果，夜間辨識度極高，當駕駛接近車輛或解鎖時，燈光動畫將自動播放，增添儀式感。此外，Q6 e-tron 的後保桿設計簡潔俐落，詮釋出品牌純電車款獨有的美型未來感。

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-eTron

▲三螢幕系統討喜加分，且還具備多種娛樂型APP應用程式。

車內科技座艙讓人眼睛為之一亮，全新Digital Stage 數位座艙，駕駛前方配備 11.9吋數位儀表，中控台則搭載14.5吋觸控螢幕，並標配 10.9 吋副駕駛觸控螢幕，副駕駛能透過螢幕進行導航、車輛等資訊操作，新系統也能支援影音平台、卡拉OK等應用程式APP，讓旅程多了花樣、不再無聊。

內裝採用大量 環保永續材質，如再生皮革、環保麂皮與回收塑料製成的飾板，展現 Audi 對永續發展的重視。儀表台採 環抱式設計，並搭配 LED 氛圍燈，提供多達 30 種顏色選擇，可根據駕駛心情與行車模式自由調整。

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-eTron

▲座椅舒適、機能性令人稱讚，後座還支援貼心的加熱。

座椅材質則採用高質感皮革，前座具備 電動調整、加熱與通風功能。後座空間則因 PPE 平台採用更佳的空間優化設計，提供寬敞的腿部空間與更好的乘坐舒適度，並支援後座加熱，讓乘客在寒冷天氣也能享受溫暖。

▲Audi Q6 e-eTron

▲首搭PPE平台，比過去的MEB平台擁有更好的效率。

以Q4 e-tron MEB平台400V架構、DC快充135Kw為例，Q6 e-tron PPE來到800V高電壓架構，Q6 e-tron入門款就提高到225kW快充。

新Q6 e-tron入門後驅車型具有最大馬力252匹，搭配83kWh電池、WLTP最大續航力為533公里，可支援225kW快充，充電10分鐘即可行駛255公里，採CCS2充電規格。

而雙馬達全驅的Q6 e-tron quattro S Line搭載100kWh電池，具有最大馬力387匹，可支援270kW快充，最大續航力為625公里；性能版的SQ6 e-tron更來到 489匹最大馬力，靜止加速破百僅4.4秒，最大續航力為598公里。

▲Audi Q6 e-eTron

▲Audi Q6 e-eTron

▲Q6 e-tron提供豐富的多種駕馭模式，其動能回收也相當有感。

相較於 MEB 平台車款，PPE 平台的 Q6 e-tron 在操控上明顯更為沉穩，尤其在彎道中，得益於五連桿懸吊與低重心設計，車輛側傾抑制表現優異。轉向手感適中，電子輔助轉向系統提供良好的回饋感，讓駕駛者能夠輕鬆駕馭。

Q6 e-tron 的底盤採用前五連桿、後五連桿懸吊，並能選配氣壓懸吊與電子阻尼可變避震，提供更高的舒適性與動態穩定性。在一般道路行駛時，懸吊對路面震動的處理相當細膩，濾震效果優異，而在彎道駕馭時，車身動態維持良好，側傾抑制出色，使車輛仍保有一定的靈活性。

在高速巡航時，PPE平台的優勢更加明顯，車身剛性提升後，車輛穩定度提高駕駛信心，轉向手感則延續 Audi 一貫的細膩風格，電子輔助轉向系統提供精確且線性的轉向反應，在山路駕馭時能給予駕駛者不輸油車的操控樂趣。

 
值得一提的是，動能回收系統亦提供多段可調模式，駕駛可依需求設定回收強度，在市區行駛時能有效提升能耗效率，來增強續航表現，而B檔位的單踏板模式比起過去的Q4 e-tron更有感，僅需利用單電門操作，紅燈提前放開電門，車輛就會靜止到停。

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關鍵字：AUDIQ4 e-Tron電動車休旅車Q6 e-tron

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