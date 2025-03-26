豐田長父子親臨台灣　揭秘強攻性能跑車戰略

▲豐田海外首家性能跑車示範據點GR Garage落腳台灣，會長豐田章男父子親自來台力挺和泰車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週全球汽車業焦點，莫過於全球車業龍頭豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男父子聯袂現身台灣，不僅替台灣總代理和泰汽車設立海外首家性能跑車示範據點GR Garage旗艦館開幕站台，還開著紅色跑車上演帥氣甩尾秀。本刊調查，自稱豐田總料理長的豐田章男，不僅是重視操駕樂趣的賽車手，也是帶領豐田強攻性能跑車的靈魂人物，現在還將造車與轉型任務交棒給兒子豐田大輔。

上週五（21日）下午豔陽高照，位於林口華亞科學園區旁，一座新落成的汽車展示中心外掛著大大的GR Garage招牌，近百家的台日媒體守候在舞台區，等待著即將登場的神祕嘉賓。

主持人倒數計時後，一輛黑色跑車率先衝出，在僅有兩個籃球場大小的有限場地裡，做出高難度甩尾動作，現場掌聲四起，帥氣下車的賽車手正是全球汽車業王者豐田章男會長之子—豐田大輔。

▲和泰集團豪砸2億元蓋GR Garage據點，地點就位於新北市林口華亞科技園區旁。

別以為這樣就結束了，就在豐田大輔登場後，一台紅色暴力小鴨GR Yaris Rally 2直衝而出，馬力全開大秀甩尾特技，不僅引擎炸裂聲響徹雲霄，甩尾磨胎冒出濃濃的白煙，地上滿布車胎痕跡，讓現場驚呼連連，大秀極限車技的人，就是豐田汽車大家長—今年六十九歲，曾以Morizo之名征戰紐柏林賽道的會長豐田章男。下車後他馬上以台語「大家好」向所有人問好。

身為豐田家族第三代掌門人，為何帶著兒子一起現身台灣？本刊調查，豐田章男父子為了力挺台灣總代理—國內車壇銷售龍頭和泰汽車，成立豐田海外首個性能跑車品牌示範據點GR Garage開幕而來。「會長相當重視GR Garage步向海外的第一個據點，連擔任私人車隊ROOKIE Racing （簡稱RR）經理的豐田大輔也一起來，象徵著豐田與和泰車緊密的合作關係。」知情人士對本刊說。

外界也好奇，向來以好開、省油、耐用等國民車形象，稱霸全球車壇的豐田汽車，為何要切入性能跑車的利基市場呢？答案就在豐田章男身上，不僅僅是他對賽車運動的熱愛，背後更關係到豐田品牌形象的轉變。

「過去，大家對TOYOTA的印象，絕對無法跟性能賽車做連結，但近年來，豐田獨立出性能跑車品牌GR（GAZOO Racing），陸續推出暴力小鴨GR Yaris、GR 86以及GR SUPRA等高性能跑車，章男會長又以私人RR車隊征戰全球，漸漸開始讓外界驚覺，TOYOTA原來也能造出跟保持捷、BMW等歐洲豪華品牌一樣的性能跑車。」資深車業人士觀察。

與豐田家族私交甚篤的蘇純興，早已看出豐田章男投入性能跑車的決心。和泰車也亦步亦趨，把目光放到性能跑車身上，陸續引進性能車種來台銷售，去年底還豪砸五千萬元在台舉辦了原廠最大規模的賽車嘉年華會。每次豐田章男率車隊參加車賽，蘇純興都會前往參與，在RR車隊的賽車上，明顯看到和泰車的Logo。

在甩尾表演結束後，豐田章男也對外宣布，今年六月他將親自帶領四位新血車手，以「TGRR（TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing）」之名重返紐柏林24小時耐久賽，親自再戰綠色地獄賽道，也正式向全世界宣告TOYOTA已進入完美造車的新時代，「因為我不喜歡輸的感覺。」豐田章男幽默地說。



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