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跟房子一樣貴！Range Rover SV台灣專屬版亮相　全台限量9台

JLR Taiwan正式推出專為台灣打造的頂級客製化旗艦車型，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款。（圖／劉芯衣攝）

▲JLR Taiwan正式推出專為台灣打造的頂級客製化旗艦車型，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

JLR Taiwan已在昨（10）日正式在台亮相，專為台灣打造的頂級客製化旗艦車型Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款，全台限量9席，售價1,298萬元。

Range Rover SV Taiwan Edition福爾摩沙珍藏款，以台灣獨有的地貌景觀為設計發想靈感，車身採用專屬訂製的「拉美藍」高光澤金屬漆以小琉球的古名命名，透過獨特的色彩組合深刻描繪這片土地上自然景觀的意境，並體現對現代奢華的精神。

車前品牌徽飾採專屬訂製，字體以科林斯青銅為主體並圍繞納維克黑外框，車身搭配SV Serenity外觀套件，腳踩鍛造的23吋鑽石切削鋁合金輪圈同樣採科林斯青銅配色點綴，為呈現台灣獨有景色的意境完美收筆。

Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款以長軸車型為基礎，採四座旗艦配置，運用前、後座雙色的對比配色，前座採用香芹籽棕近苯胺皮革，後座則採用名為自由藍的半苯胺皮革飾面，車艙配色捕捉大地和海洋的精髓。此外，每張座椅肩靠都繡有獨特的台灣標誌性山脈的等高線輪廓圖，包括玉山山脈、阿里山山脈、雪山山脈和中央山脈，高達9萬針的刺繡縫線，展現 SV Bespoke 無與倫比的細緻工藝。

Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款前座採用香芹籽棕近苯胺皮革，後座採用名為自由藍的半苯胺皮革飾面。（圖／JLR Taiwan提供）

▲Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款前座採用香芹籽棕近苯胺皮革，後座採用名為自由藍的半苯胺皮革飾面。（圖／JLR Taiwan提供）

同時，內裝更搭配SV Bespoke專屬的棕色白樺木飾板、中央控制介面上的緞光黑色陶瓷排檔桿與啟動按鈕，呈現恰如其分的奢華質感鋪陳。SV Bespoke 細節包括繡有Taiwan Edition專屬字樣的2組後座SV腰部靠枕與標示著「1 of 9」的金屬門檻飾板，彰顯車款的珍稀地位。

Range Rover SV Taiwan Edition福爾摩沙珍藏款搭載SV Signature Suite四座旗艦套件，後座採用進階舒適行政總裁後席，雙座椅支援電動調整與冷風、加熱、記憶與熱石按摩功能。固定式後座中扶手鑲嵌的智慧座椅控制裝置，可針對各項後座功能進行控制；電動收納摺疊桌從固定式後座中扶手優雅升起，精美設計的支架具有轉向功能，在需要時提供便捷的工作空間。後座亦配有冷藏空間可典藏香醇，必要時與同行貴賓一同品酩。

JLR台灣指出，車主可透過全台Range Rover授權經銷商或直接與SV Bespoke部門進行聯繫SV Bespoke專屬訂製服務，訂製過程中將透過包括親臨設計中心進行討論或透過線上會議等，逐步打造心中唯一的夢想車輛。SV Bespoke專屬訂製服務提供大量的內、外觀顏色與材質的選擇以及車輛個人化設定，適用於 Range Rover SV 車型。

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