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電動自行車頻自燃　陸官方加碼「以舊換新」政策

▲▼電動機車,電動自行車,電瓶車,電驢。（圖／CFP）

▲電動自行車俗稱「小電驢」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

電動自行車頻頻發生自燃事故，中國大陸官方近日公布新一輪電動自行車「以舊換新」政策，盼透過補貼金，鼓勵民眾淘汰老舊又危險的電動自行車，購買經過安全認證的新車，減少電動自行車相關事故的發生。

大陸商務部等5部門2024年聯合制定了《推動電動自行車以舊換新實施方案》，指導各地展開電動自行車以舊換新工作，並進一步於近日印發《關於做好2025年度電動自行車以舊換新工作的通知》。

相關部門提到，去年，廣大消費者積極參與當地電動自行車以舊換新活動，交售舊車、置換新車分別為138萬輛，享受補貼資金6億多元，帶動銷售37.4億元，「消費者得到真金白銀的實惠，出行更便利、用車更安全。」

▲▼電動機車,電動自行車,電瓶車,電驢。（圖／CFP）

相關部門指出，2025年延續執行電動自行車以舊換新政策，對個人消費者交售報廢老舊電動自行車並換購合格新車的，給予以舊換新補貼。補貼標準由商務部指導各地結合實際合理制定，與上年補貼標準相銜接，保持工作平穩過渡。

相關部門提到，考慮到近年來鋰離子蓄電池發展雖然較快，但鉛酸蓄電池在電動自行車用電池中佔比接近80%，且安全性較好、價格便宜，深受消費者青睞，對於報廢老舊鋰離子蓄電池電動自行車換購鉛酸蓄電池自行車的消費者，適當加大補貼力度，符合電動自行車安全隱患全鏈條整治行動要求和現實情況，體現安全導向。

值得注意的是，相較於去年，今年的《關於做好2025年度電動自行車以舊換新工作的通知》拓展了收舊範圍，明確了報廢更新的安全導向，同時規範了參與主體。

關鍵字：電動自行車自燃小電驢

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