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價格戰燒向二手車市　陸二手車商面臨盈利壓力

▲大陸車市,購車。（圖／CFP）

▲大陸二手車市場也受到價格戰影響。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

2024年中國大陸二手車市場創新高，但價格戰卻影響了二手車商的利潤，加上新能源車的保值率大幅低於燃油車，也令車商面臨了更大的經營風險及壓力。

2024年，大陸二手車市場創下歷史新高，全年累計交易量達1961.4萬輛，同比增長6.5%，交易金額突破1.3億元。儘管整體交易量增長，但市場走勢呈現出顯著的U型波動。

根據大陸汽車流通協會的數據，2024年一季度延續了2023年底的增長趨勢，交易量顯著擴大，較去年增長7%。然而，二季度和三季度市場受到新車價格戰的影響，銷量顯著回落，表現出明顯的淡季特徵。

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

隨著大陸推出《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》政策，尤其是9月開始的汽車置換補貼，市場於四季度回暖，同比增長9.7%。

大陸汽車流通協會信息部副主任陸廣智表示，政策推動了二手車需求增長，特別是消費者對較低車齡二手車的偏好日益增強，並更加關注車輛的性價比及長期使用成本，而非單純的價格因素。

不過，汽車價格戰對二手車市場造成了長期影響。自2022年下半年以來，新車和新能源車價格大幅下跌，許多車型新車售價甚至低於同款二手車的收購價，造成二手車商的盈利壓力加大。

2024年，價格戰蔓延至更多車型，二手車均價從2月的6.96萬元開始下滑，並在6月後趨穩。二手車的整體均價全年呈下降趨勢。

▲▼ 大陸車市狀況已經連續四個月下降。（圖／CFP）

部分二手車商也反映，由於庫存周期拉長，車輛快速貶值，加上資金壓力增大，經銷商面臨較大的經濟風險。以2024年11月為例，二手車商的平均庫存周期仍達48天，遠高於歷年平均水平。

此外，新能源二手車市場在2024年首次突破100萬輛交易量，成為市場中的一大亮點。陸廣智指出，隨著政策推動、技術進步以及消費者對新能源車認知的提升，新能源二手車市場有望持續增長。然而，該市場仍面臨一定挑戰，特別是在保值率方面，新能源車的首年折價率高達50%以上，這使得不少車商對其交易保持謹慎態度。

雖然新能源車型如特斯拉、理想等品牌較受歡迎，但大多數新能源車型的保值率仍較低，且隨著車型更新換代快速，市場波動大，這對二手車商的風險管理提出了更高要求。

根據《有輛2025年大陸二手車行業展望》，預計2025年二手車價格將繼續走低，主要受新車產能增長及價格戰影響。儘管如此，隨著消費者對二手車需求的增加，2025年大陸二手車交易量有望突破2000萬輛大關。

▲陸國產電動車市場進入發展關鍵時期。（圖／CFP）

關鍵字：二手車二手車商二手車市價格戰

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