吃完「火鍋」騎車變酒駕　騎士被判刑2個月再罰2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

天氣寒冷，部分民眾喜歡食補，但要小心可能會因此涉犯酒駕。騎士阿強（化名）2023年間在桃園市區某火鍋店食用「火鍋」，大約20分鐘之後便騎車上路，結果因為酒測超標觸法，被桃園地院法官依法判處有期徒刑2個月，併科罰金2萬元。

▲阿強吃完「火鍋」被抓包酒駕。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿強2023年間在桃園市區某火鍋店食用含有酒精成分的火鍋，他明知飲酒後不得駕駛動力交通工具，仍在吃完大約20分鐘左右騎車上路，並在桃園市平鎮區延平路2段與廣南路口被警察攔檢盤查，經酒測測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.59毫克。

阿強在接受警詢及偵訊時均坦承不諱。檢方認為阿強的行為涉犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌，訊後依法將他起訴。

桃園地院法官認為，阿強明知酒精成分對人的意識、控制能力具有不良影響，超量飲酒甚至會導致辨識及反應能力下降，仍在酒後騎車上路，對往來的公眾及自身造成高度危險性，考量到他已經坦承犯行，本次酒駕沒有造成死傷，最終依不能安全駕駛動力交通工具罪判處他有期徒刑2個月，併科罰金2萬元，前者得易科罰金6萬元，後者得易服勞役20日。

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