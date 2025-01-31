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駕駛「禮讓直行車卻撞到行人」挨罰喊冤　法官打臉：有3秒反應

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿強（化名）去年間開車行經台南市中西區，因未禮讓行人發生碰撞，導致行人受傷，挨罰7200元；但他強調，當時是先禮讓直行車，確認兩側沒有行人之後才繼續前行，哪知道行人突然跑著過馬路，才會發生事故。不過，高雄高等行政法院當庭檢視行車記錄器影像等證據之後，並未採信阿強的說詞，最終裁定駁回。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿強因未禮讓行人挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強開車行經台南市中西區中山路與民族路口，左轉時與奔跑穿越行人穿越道的行人發生碰撞，導致行人左肘擦挫傷、骨盆鈍挫傷，去年5月間被依法裁罰7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿提出行政訴訟並表示，當時他是先禮讓直行車，接著明確查看過兩側，確認馬路上沒有行人才緩慢轉彎駛入道路，沒想到行人突然跑過來，進而發生事故，他已經盡到應注意的責任，並無過失。

台南市交通局則認為，從採證影片中可見，行人在綠燈時穿越馬路，阿強竟未注意到走在枕木紋行人穿越道上的行人，逕自左轉導致事故發生，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

高雄高等行政法院法官當庭檢視阿強的行車記錄器影像，發現在發生碰撞之前，阿強大約有3秒的時間可以從前方視野發現行人正在過馬路，尚屬合理發覺時間範圍內，他卻在客觀上並無不能注意的情況下，疏於注意導致事故發生，他主張自己主觀上並無故意過失，顯然為無理由。

至於裁罰的部分，法官表示，原處分裁處的是最低罰鍰，沒有裁量違法的狀況，而吊扣駕駛執照12個月是依據處罰條例第44條第4項規定，並無裁量空間，自然也沒有裁處過重的違法情形，最終裁定駁回阿強的告訴。

關鍵字：事故禮讓行人法院台南高雄

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