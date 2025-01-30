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騎士沒禮讓挨罰1200元　反控行人低頭滑手機！結局被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

機車騎士阿哲（化名）因未禮讓行人挨罰1200元，他不滿提出行政訴訟並反控，行人當時正在低頭滑手機，有關單位應該正視行人霸王條款以及修法排除行人違規的情形。然而，台中高等行政法院法官經檢視相關證據影像、照片之後，認定行人當時只是手上拿著手機，並未低頭使用，且在過馬路時還不斷左右觀察來車，最終不採信阿哲的說詞，裁定駁回告訴。

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲阿哲反控行人過馬路還低頭滑手機。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口。）

判決書中記載，阿哲2024年3月間騎車行經台中市北區中華路二段與中華路二段某巷口，被民眾目睹沒有禮讓行人，因而遭開罰1200元罰鍰，還要參加道路交通安全講習，

阿哲不滿提出行政訴訟並表示，從採證照片中看來，他的機車距離行人明顯超過3公尺，而且行人當時低著頭滑手機，行人的違規行為屬實，甚至影響到其他用路人的行駛安全，希望有關單位正視行人霸王條款、修法排除行人違規的情形，並提供測量結果以示公平。

台中市交通事件裁決處表示，該名行人通過行人穿越道時雖然拿著手機，但並未低頭使用，甚至在通行時不斷觀察左右來車，步行速度也正常，行人並未有任何違規行為；阿哲騎車行經行人穿越道時，明明看見有行人正在通行，仍沒有暫停禮讓，明顯違反道交處罰條例第44條第2項規定，依法開罰並無不妥。

台中高等行政法院法官檢視相關採證影像、照片之後認為，阿哲還未靠近路口時，行人已經走在行人穿越道上，並且抬頭望向來車方向，沒有低頭看手機，行人已經清楚表達有繼續穿越路口的意思。

法官指出，阿哲的機車前輪駛入行人穿越道時，車身與行人僅相距2組白枕木紋，行人是等到他通過之後才繼續前進；從現有證據看來，現場狀況都與阿哲的說詞不符，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回。

關鍵字：道路交通行人違規騎士告訴法院判決手機使用

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