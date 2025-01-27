遇到車禍怎麼辦？7QA一次看懂　攝影存證超重要

記者黃翊婷／綜合報導

春節期間出遊人潮眾多，車流量大時，就容易發生車禍事故。《東森新媒體ETtoday》整理出7大QA狀況，包含現場可以進行處理的8步驟、事後處理4步驟、如何申請和解、如何申請調解、事故後對方不肯理賠等等。

▲民眾若遇到車禍，要先保持冷靜。（示意圖／VCG）

根據監理服務網交通事故相關問題介紹，若民眾遇到車禍事故，首先應當保持冷靜，緩和自己的情緒之後，再進行下一步處理，詳細如下：

Q1：事故現場該怎麼處理？

A1：

第一步，先緩和自己的情緒，冷靜處理。

第二步，查看是否有人受傷，可先聯絡119救人，並設置警告標識，預防二次事故發生。

第三步，保留現場通知110請警方前來處理。

第四步，等待警方處理時，在確保安全情況下，勿移動現場。

第五步，先看周圍有無證人或其他車輛，記下他的名字或車號。

第六步，留下對方的姓名及聯絡電話，確認對方的身分證或駕駛執照，並交換名片。

第七步，利用相機或手機，從不同方位拍攝現場及車損狀況，攝影存證，對還原事實真相具有高度的證據力。

第八步，對警方填報的「交通事故現場圖」及筆錄，在簽名之前應確認所有填報事項是否正確，以保障自身權益。

Q2：事後可以怎麼處理？

A2：

首先，詳閱警方當事人登記聯單內當事人須知內容，接著通知保險公司，並詢問如何報出險事宜。若有人受傷或死亡，應適度表達關懷。

事故已經發生，若屬責任明確或損失輕微案件，請盡量以和解或調解方式解決。如果事故責任不明確或是重大事故案件，可以申請初步分析研判表或行車事故鑑定，釐清肇事責任之後，再評估是否提出訴訟。

Q3：如何申請和解？

A3：

和解需要雙方（本人或代理人）及見證人，可以向調解委員會申請調解，並免費撰寫和解書，還可以送交法院認證。和解書的內容除了賠償金額之外，也可以要求對方放棄民、刑事的追訴權或出具刑事撤告狀。

如果有投保其他的保險，可以在報出險時請保險公司代辦和解事宜。此外，若是雙方私下和解，最好先取得保險公司的認可，避免保險公司不認帳。

和解書送交法院認證後，視同法院判決，有效的和解書視同契約，雙方皆有履行義務。

Q4：如何申請調解？

A4：

可以向事故發生地的鄉、鎮、區公所調解委員會提出申請，申請表請詳填雙方的姓名及聯絡地址，後續將由調解委員會排定時間，再通知雙方由指派調解委員協助調解。

調解成立之後可送至法院公證，效力等同法院判決；若調解不成立，可由調解委員會開立調解不成立證明。

Q5：若對警方「初步分析研判表」不服要如何處理？

A5：

請先向警方處理機關內部審核小組陳述事實，要求更正，如果還有疑問，可檢視現場圖、照片的正確性，並在事故發生當日起6個月內向轄區鑑定委員會申請車輛行車事故鑑定。

Q6：事故後對「違反道路交通管理事件裁決」不服，要如何處理？

A6：

可在收受違規通知單後，於到案日期前請向裁罰機關提出申訴。若申訴後仍不服裁罰機關裁決，可在裁決書送達後30日之不變期間內，向管轄高等行政法院地方行政訴訟庭提起行政訴訟。

Q7：事故發生之後對方遲遲不肯理賠該怎麼辦？

A7：

如果只有財物損害，可以先行申請調解，再向地方法院民事庭訴請審理。

如有人員受傷，可先行申請調解，調解不成，再檢具驗傷證明，請警察單位移送；也可以直接向法院檢察署提出告訴，另可向簡易庭訴請開立「支付命令」請求給付。