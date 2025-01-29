駕駛路上遇「5車種」要優先禮讓　沒禮讓最高罰1800元

記者黃翊婷／綜合報導

在路上遇到哪些車種應該優先禮讓通行呢？交通部公路局表示，依據道路交通安全規則及道路交通管理處罰條例規定，駕駛人在道路若遇幼童專用車、校車等車種，應優先禮讓通行，若未禮讓可能面臨600元以上、1800元以下罰鍰。

▲駕駛人若未禮讓幼童專用車、校車、教練車等車種，可能會挨罰。（示意圖／達志影像）

公路局表示，依據道路交通安全規則第101條第2項規定，「汽車遇幼童專用車、校車、身心障礙者用特製車、教練車或執行道路駕駛考驗的考驗用車時，應予禮讓。」另依道路交通管理處罰條例第45條規定，若未依規定禮讓，駕駛人將面臨600元以上、1800元以下罰鍰。

另外，公路局提到，自2017年起普通小型車需要道路考驗，2023年起推動機車「考照後道路安駕訓練」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路進行機車道路訓練，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人以及無號誌路口等等。

經統計，受過駕訓者比未參加者違規風險降低59％、事故風險降低36％，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險更是降低64％、事故風險降低51％。

公路局表示，2025年也有規劃推動機車「考照前道路駕駛訓練」補助，民眾想了解機車駕訓班資訊可至監理服務網查詢，或洽詢臨近監理所。

公路局強調，此舉除了鼓勵民眾參加訓練之外，希望也能提醒駕駛人在道路上遇到汽、機車教練車正在訓練或考驗時，記得禮讓優先行，互相尊重讓行車更加安全。