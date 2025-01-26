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一圖看懂汽車儀表燈號！　行駛中「油罐亮起」快停車

記者黃翊婷／綜合報導

網路上經常有民眾好奇詢問汽機車儀表板上的符號到底是什麼意思，交通部公路局整理出6大符號類別，包含胎壓、煞車系統、引擎機油壓力、燈光等等，儀表板的識別標誌通常以顏色顯示異常狀態的嚴重程度，紅色代表車輛已無法繼續安全行駛，駕駛應盡速排除異常狀態。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲汽車儀表板上有許多識別標誌。（示意圖／VCG）

交通部公路局表示，車輛屬於國際化產品，規格、設備都有制定標準規範，車輛儀表板上的燈號稱為「識別標誌」，可透過亮燈確認車輛的裝置、狀態是否正常或是發生故障，協助駕駛了解車輛狀態，確保行車安全。

（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

▲汽車儀表燈號一覽表。（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

1、胎壓過低（含故障）：圖形識別為輪胎剖面，若燈號亮起，代表至少有1個輪胎胎壓過低，應檢查輪胎狀態。

2、煞車系統故障：圖形識別為圓形，代表駐車煞車已接合或車輛煞車系統故障，應先排除故障後再繼續行駛。

3、引擎機油壓力：圖形識別為油罐，當引擎機油壓力過低，機油壓力燈就會亮起；電源開啟引擎未運轉時，因油泵尚未運轉而呈現點亮狀態，引擎啟動油壓建立後即會熄滅。

如果是在行駛中亮起此燈號，駕駛應盡速停車，避免引擎失去潤滑而損壞。

4、充電狀態：圖形識別為電池，當燈號亮起時，代表車輛發電機未正確充電，若電池電量耗盡且發電機失效，車輛可能會無法繼續行駛。

5、引擎診斷系統或引擎故障：圖形識別為引擎，要特別注意的是，此燈號為黃色，用於指示引擎管理系統故障或問題。

6、燈光：圖形識別為燈具，燈號有助於識別燈光是否正常運作，包括遠光頭燈、近光頭燈、方向燈、霧燈、危險警告燈等。

需要注意的是，市區行駛或前方有來車時，不得使用遠光頭燈；非在濃霧、大雨、視線不良的狀況下，不得使用霧燈。

最後，公路局提醒，儀表板識別標誌通常以顏色顯示異常狀態嚴重程度，紅色代表車輛無法繼續安全行駛或繼續行駛會導致嚴重損壞，應盡速排除異常狀態。

關鍵字：儀表板識別標誌汽機車燈號行車安全

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