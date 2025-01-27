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警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪、小志（均為化名）2023年1月間聽聞台中市區有飆車競速活動，於是與另一名友人相約一起開車前往，事後卻被檢警以在交流道飆速176公里、在市區來回競速行駛等危險駕駛行為，依法起訴。不過，台中地院法官審理之後，認為檢方認定的車速是警員依Google地圖推算出來的，加上沒有其他證據可以佐證，最終裁定阿豪與小志無罪。

▲雲林一名駕駛行經國道，遭檢舉變換車道未打方向燈共3次遭罰9000元，向雲地院提行政訴訟，最後判決出爐，駕駛只需繳1張罰單，罰款減為3000元。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方抓國道飆車，用「Google地圖」計算車速。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝，與本案無關。）

檢方起訴指出，阿豪與小志、A男（另案通緝中）是朋友關係，2023年1月間3人在車行聚會時，聽聞台中市區有飆車競速活動，於是分別駕駛3輛車前往，進入苑裡交流道時，還以平均時速約176公里的速度競速飆駛；抵達目的地之後，3人又在市區道路與其他人來回競速行駛，損害道路上人車通行往來的安全，涉犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來安全罪嫌。

阿豪和小志則辯稱，他們雖然不清楚當時行駛的時速是多少，但抵達目的地之後，他們只在旁邊看，沒有實際參與競速飆車。律師也表示，起訴書說2人平均時速達到176公里，計算方式卻與常理不符，也沒有競速行駛畫面等證據，顯然本案並無證據可以佐證。

台中地院法官認為，起訴書記載的平均時速176公里，是警員依據Google地圖顯示的行車時間、當天3部車實際行車花費時間換算出來的；審理期間再度詢問承辦警員，警員也無法合理說明計算方式並提出論證基礎。

法官表示，本案為何不是以阿豪與小志實際行駛狀況估算所費時程，而是以Google地圖預估的時間來計算，又在沒有客觀證據的情形下，就以最高速限110公里／小時當作計算基準數據，確實令人匪夷所思。

至於阿豪與小志是否有參加競速活動，法官指出，在監視器影像截圖照片、民眾拍攝的檢舉影片中，都無法明確辨識2人有無互相追逐、競速飆車等危險駕駛行為，最終因證據不足，裁定2人無罪。

關鍵字：飆車案台中地院無罪判決法院裁決交通安全

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