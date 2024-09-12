公司車見「紅色緊急鈕」秒疑惑！一票人沒看過：超酷　內行解答

▲按下此鈕後，變速箱會強制換檔，方便故障時移車。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前駕駛公司的新貨車時，赫然發現有兩個陌生按鈕，於是好奇求問其用途。話題掀起討論，不少網友也是第一次見到，直呼「紅色鈕蓋著，看起來好酷！」而內行也做出解答。

網友在PTT發文提到，月初公司買台新貨車，基本上操作都沒問題，就車上這兩顆按鈕，不知道作用為何，「使用手冊老闆不知道收到哪裡去了，請各位幫忙看看，謝謝。」

對此，鄉民紛紛打趣道，「彈射座椅？」「好酷」、「沒人覺得紅色按鈕加上蓋子，就會很想按嗎？」「按了就變成狂派」、「當然是對決發起鍵，還需要問嗎」；當然，也有網友認真回應，「紅色那按鍵，應該是變速箱故障的時候，可用低速檔慢慢開去修車廠」。

說到這個「紅色緊急按鈕」，當車輛故障需要緊急移車時，將保護蓋拉開、按下緊急按鈕後，變速箱會強制換檔，可以換的檔位有空檔、一檔與倒退檔，方便在故障的時候移動或拖吊車輛。

至於旁邊「調整快慢的按鈕」，是當駕駛要進行離合器調整時，先將手煞車拉起，排檔桿至於空檔，接著往上按「FAST」就是將結合速度調快，若往下按「SLOW」，則代表離合器結合速度會比較慢。