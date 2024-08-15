ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

超越蝙蝠車？B95 Gotham揭秘布魯斯·韋恩的奢華生活！

圖、文／鏡週刊

作為高譚市最富有的男人，蝙蝠俠/布魯斯·韋恩的生活中不乏奢華與極致的追求。最近，華納兄弟與Pininfarina攜手推出了專屬超跑——B95 Gotham，讓我們得以一窺這位傳奇人物的日常座駕。

【海外車訊】超越蝙蝠車的存在？B95 Gotham揭秘布魯斯·韋恩的奢華生活！

B95 Gotham以Pininfarina的1,900匹馬力B95電動超跑為基礎，並採用了客製化的布魯斯·韋恩風格設計。

B95 Gotham以Pininfarina的1,900匹馬力B95電動超跑為基礎，並採用了客製化的布魯斯·韋恩風格設計。

B95 Gotham以Pininfarina的1,900匹馬力B95電動超跑為基礎，並採用了客製化的布魯斯·韋恩風格設計。

B95 Gotham以Pininfarina的1,900匹馬力B95電動超跑為基礎，並採用了客製化的布魯斯·韋恩風格設計。

B95 Gotham以Pininfarina的1,900匹馬力B95電動超跑為基礎，並採用了客製化的布魯斯·韋恩風格設計。

提到布魯斯·韋恩，大家首先想到的一定是那位夜晚在高譚市出沒的神秘英雄——蝙蝠俠。作為白天的億萬富翁、夜晚的犯罪剋星，布魯斯·韋恩的日常生活不僅充滿了各種豪華與科技，更蘊含著一種無法忽視的獨特風格。這不僅僅體現在他的蝙蝠俠裝備上，連他的日常用車也充滿了那種特有的魅力。最近，華納兄弟與義大利知名設計公司Automobili Pininfarina聯手，打造了一輛真正符合布魯斯·韋恩身分的超跑——B95 Gotham，並預計在圓石灘車展首次亮相，引發了廣泛關注。

車內資訊娛樂系統的介面也採用了韋恩企業的風格設計，甚至還有一個靈感來自布魯斯·韋恩管家阿福·潘尼沃斯的虛擬助手聲音。

「韋恩企業」的標誌微妙地壓印在真皮裝飾上，兩個座椅之間還有布魯斯·韋恩的簽名牌匾。「韋恩企業」的標誌微妙地壓印在真皮裝飾上，兩個座椅之間還有布魯斯·韋恩的簽名牌匾。

車內資訊娛樂系統的介面也採用了韋恩企業的風格設計，甚至還有一個靈感來自布魯斯·韋恩管家阿福·潘尼沃斯的虛擬助手聲音。

「韋恩企業」的標誌微妙地壓印在真皮裝飾上，兩個座椅之間還有布魯斯·韋恩的簽名牌匾。

B95 Gotham的誕生似乎就是為了滿足大家對布魯斯·韋恩日常用車的幻想。這輛超跑以Pininfarina的1,900匹馬力B95電動超跑為基礎，但在設計上卻融入了布魯斯·韋恩的個人風格。車內的真皮裝飾上，微妙地壓印著「韋恩企業」的標誌，兩個座椅之間的簽名牌匾更是讓人感受到這輛車與布魯斯·韋恩之間的聯繫。或許最有趣的是，這款車內的資訊娛樂系統還搭載了一個虛擬助手，其聲音靈感來自於韋恩的管家阿福，讓人彷彿置身於蝙蝠俠的世界中。

【海外車訊】超越蝙蝠車的存在？B95 Gotham揭秘布魯斯·韋恩的奢華生活！

作為一位能在夜晚穿梭於高譚市的英雄，白天的布魯斯·韋恩需要一輛既能展現他身份地位，又能滿足他內心渴望的座駕。而B95 Gotham無疑正是這樣的一輛車。

B95 Gotham超跑不僅僅是布魯斯·韋恩的身份象徵，她還在細節上展現了這位億萬富翁的個性。如果你有幸到圓石灘車展現場，請注意其駕駛座車門上的專屬名牌，上面用雷射雕刻著布魯斯·韋恩在《偵探漫畫》第663期中的一句經典台詞：「“All men have limits… I ignore mine.”（所有人都有極限……而我選擇無視自己的極限）」這句話完美詮釋了布魯斯·韋恩的內心世界，也為這輛超跑增添了一絲俏皮和神秘感。


更多鏡週刊報導
【新車預售】品牌首款純電車　ŠKODA Enyaq展開預售
【新車登場】駕馭無懈可擊！2025年式BMW iX升級自動調整懸吊與後軸轉向系統，聯手打造無敵駕駛體驗。
【海外車訊】超跑界的新霸主？前Koenigsegg設計總監打造1,055馬力V12超跑，或將驚豔加州圓石灘車展！

關鍵字：鏡週刊蝙蝠俠B95 Gotham布魯斯韋恩

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比

光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

超越蝙蝠車？B95 Gotham揭秘布魯斯·韋恩的奢華生活！

超越蝙蝠車？B95 Gotham揭秘布魯斯·韋恩的奢華生活！

福斯「Level 4旗艦電動車」二度延後上市　改由電動Golf首搭新平台

福斯「Level 4旗艦電動車」二度延後上市　改由電動Golf首搭新平台

巴西TOYOTA推「Corolla Cross防彈車」！當地需求大、二手車可加裝

巴西TOYOTA推「Corolla Cross防彈車」！當地需求大、二手車可加裝

最新文章

光陽GP125再祭優惠最低45800起2024-08-15

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

川崎Z650RS、Z900RS歐規新車色2024-08-15

B95 Gotham揭布魯斯韋恩的奢華2024-08-15

福斯Level 4旗艦電動車延後上市2024-08-15

巴西TOYOTA推Corolla防彈車2024-08-15

改款「新Hyundai Custin」突襲亮相2024-08-15

改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場2024-08-15

福斯「全新入門休旅」8月底登場2024-08-15

「新一代MG5轎跑」外觀內裝都公開2024-08-15

熱門文章

改款「新Hyundai Custin」突襲亮相2024-08-15

納智捷「n7大電池版」送測曝光2024-08-14

新一代「Nissan Kicks」售價公布2024-08-14

「國產7人座、新Kuga」送測油耗曝光2024-08-14

紅牛賽車台中飆速日本F1車手來台2024-08-14

奧迪全新世代A5／S5英國售價出爐2024-08-15

福斯「全新入門休旅」8月底登場2024-08-15

改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場2024-08-15

MG「全新跨界休旅」內裝公開2024-08-12

馬自達EZ-6改列全球戰略車款2024-08-14

相關新聞

確定斬了！大阪名地標「金龍」8月底斷尾求生　店家不再上訴

確定斬了！大阪名地標「金龍」8月底斷尾求生　店家不再上訴

凱蒂佩芮闖保護區跳躍熱舞　新歌MV西班牙政府要調查

凱蒂佩芮闖保護區跳躍熱舞　新歌MV西班牙政府要調查

張國煒獨獲140億官司勝訴　但遺產分配還有得吵

張國煒獨獲140億官司勝訴　但遺產分配還有得吵

何時向女友求婚？　王齊麟回「2表情符號」藏玄機

何時向女友求婚？　王齊麟回「2表情符號」藏玄機

護國神山「台積電」神隊友！　名單曝光

護國神山「台積電」神隊友！　名單曝光

讀者迴響

熱門文章

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

納智捷「n7大電池版」要來了！能源局送測資料曝、續航711公里

納智捷「n7大電池版」要來了！能源局送測資料曝、續航711公里

新一代「Nissan Kicks跨界休旅」售價公布！2.0升動力折合新台幣75萬

新一代「Nissan Kicks跨界休旅」售價公布！2.0升動力折合新台幣75萬

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

奧迪「全新世代A5／S5」英國售價出爐！新台幣174萬起取代A4車系

奧迪「全新世代A5／S5」英國售價出爐！新台幣174萬起取代A4車系

福斯「全新入門休旅」8月見！鎖定Corolla Cross　汽油、渦輪雙動力

福斯「全新入門休旅」8月見！鎖定Corolla Cross　汽油、渦輪雙動力

改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場！外觀、內裝都有亮點

改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場！外觀、內裝都有亮點

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366