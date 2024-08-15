超越蝙蝠車？B95 Gotham揭秘布魯斯·韋恩的奢華生活！

圖、文／鏡週刊

作為高譚市最富有的男人，蝙蝠俠/布魯斯·韋恩的生活中不乏奢華與極致的追求。最近，華納兄弟與Pininfarina攜手推出了專屬超跑——B95 Gotham，讓我們得以一窺這位傳奇人物的日常座駕。

提到布魯斯·韋恩，大家首先想到的一定是那位夜晚在高譚市出沒的神秘英雄——蝙蝠俠。作為白天的億萬富翁、夜晚的犯罪剋星，布魯斯·韋恩的日常生活不僅充滿了各種豪華與科技，更蘊含著一種無法忽視的獨特風格。這不僅僅體現在他的蝙蝠俠裝備上，連他的日常用車也充滿了那種特有的魅力。最近，華納兄弟與義大利知名設計公司Automobili Pininfarina聯手，打造了一輛真正符合布魯斯·韋恩身分的超跑——B95 Gotham，並預計在圓石灘車展首次亮相，引發了廣泛關注。

B95 Gotham的誕生似乎就是為了滿足大家對布魯斯·韋恩日常用車的幻想。這輛超跑以Pininfarina的1,900匹馬力B95電動超跑為基礎，但在設計上卻融入了布魯斯·韋恩的個人風格。車內的真皮裝飾上，微妙地壓印著「韋恩企業」的標誌，兩個座椅之間的簽名牌匾更是讓人感受到這輛車與布魯斯·韋恩之間的聯繫。或許最有趣的是，這款車內的資訊娛樂系統還搭載了一個虛擬助手，其聲音靈感來自於韋恩的管家阿福，讓人彷彿置身於蝙蝠俠的世界中。

作為一位能在夜晚穿梭於高譚市的英雄，白天的布魯斯·韋恩需要一輛既能展現他身份地位，又能滿足他內心渴望的座駕。而B95 Gotham無疑正是這樣的一輛車。

B95 Gotham超跑不僅僅是布魯斯·韋恩的身份象徵，她還在細節上展現了這位億萬富翁的個性。如果你有幸到圓石灘車展現場，請注意其駕駛座車門上的專屬名牌，上面用雷射雕刻著布魯斯·韋恩在《偵探漫畫》第663期中的一句經典台詞：「“All men have limits… I ignore mine.”（所有人都有極限……而我選擇無視自己的極限）」這句話完美詮釋了布魯斯·韋恩的內心世界，也為這輛超跑增添了一絲俏皮和神秘感。



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