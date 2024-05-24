看到1隻就要清！洗車「驚見超級蟑螂車」　他傻：清出一整杯

▲蟑螂收集成1杯，超噁！（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

車上看到1隻蟑螂，小心可能還有100隻躲在角落！一名洗車業者傻眼直呼，替客人清潔內部，結果引出超多蟑螂，牠們躺在各角落不斷掙扎，最後還收集成一杯的量，讓老闆嚇壞驚喊「超級蟑螂車！」文章曝光後，網友也崩潰直呼「喔...這車不能要了！」

一名洗車業者在臉書《爆廢1公社》表示，如果在車上看到一隻蟑螂，就要找人清潔內部了，最近處理一部車輛時，驚見一整片「嘎抓」屍體，讓老闆嚇歪直呼，根本是「超級蟑螂車！」

畫面可見，尤其前座置放區，一堆蟑螂躺好躺滿，推測該區常放食物，掉下來的殘渣就成了牠們的營養伙食。最後，老闆把垂死掙扎的蟑螂放入紙杯，數量超乎想像，「你看看一台車清出來的蟑螂可以放滿一杯免洗杯了！」

網友紛紛頭皮發麻直呼，「這種小蟑螂繁殖力很強，大約7天就會生蛋，看到一定要處理，不處理，沒多久就一整車囉」、「喔...這車不能要了」、「車是有多髒...蟑螂多成這樣，有在車上吃東西吼」、「這車是多久沒開？不然這數量每天上車怎可能沒發現」。

如果不想小老婆也變蟑螂車，汽車論壇《8891》曾分享「3大杜絕重點」，最重要就是保持清潔，蟑螂喜歡生存在陰暗或髒亂的環境；第2慎選車位，蟑螂可能會從水溝、下水道口爬入車內繁殖；最後是斷絕食物來源，因此最好減少在車內吃東西。若不想花錢請人清理，可以善用「水蒸式除蟲劑」。