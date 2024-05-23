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「125機車」最耐操是哪台？車主狂點名2大廠：20年還在服役

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

機車就算保養得再好，難免會有壞掉、汰換的一天，有的人騎了5～10年就得換一台，也有車主一騎就是20年。就有網友表示，他有一輛125cc的機車陪了20年，至今仍服役中，一人一車充滿回憶，好奇發問「你們的機車陪伴你最久的是哪台？」其中，不少網友紛紛點名，有2牌子的機車真的耐操。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「各位的機車125（cc） 陪伴你最久的是哪台？」文中表示，他的「山葉GTR 125」已經陪了他20年，現在還在服役，有滿滿的回憶，「現在一直還想修它，完全只是因為有愛而已。」好奇其他人騎最久的機車是哪台？

貼文引發討論，有兩大廠牌狂被點名，就是「光陽」以及「山葉」，「豪邁125，騎了14年了沒啥問題」、「光陽G4，現在超後悔報廢的」、「我豪邁當年被納莉水淹過，修一修居然沒事」、「勁戰1代到現在還是很猛」、「SV-MAX，20年了還是每天騎去上班」、「我妹的JOG50，26年」、「4V，幾乎天天騎，騎了21年車架斷裂才退役」、「GTR+1，重點是想換但騎不壞啊」。

也有一票車主提到「台鈴」與「三陽」，「現在路上依然一堆老迪爵才屌」、「我親戚家的舊款迪爵還在騎」、「我家老迪爵跟30幾年高手都還在騎」、「老迪爵，25年，還換殼，不然外型太舊了」、「台鈴GSR125，現在還是很好騎，車廂超大」、「迪爵20年，前陣子換掉了」。

另外，「小老婆汽車機車資訊網」有內行網友看到貼文後解釋，早期機車之所以耐用，主要是因為公差容忍度較大，現代機車的公差容忍度較小，一旦超出容忍範圍，就容易出現問題，「老車對零件的容忍值比較高，欠保養也還能動，新車零件精度比較好但太依賴電系跟保養」、「老車精密不高，容錯率高，造就低故障、壽命長、耐用」。

關鍵字：機車車主騎士光陽山葉台鈴三陽PTT

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