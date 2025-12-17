「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本第6代TOYOTA RAV4於台灣時間12月17日正式上市，目前以雙車型、雙外觀作先發，統一採用2.5升油電，2款車型最低門檻開價450萬日圓，折合新台幣90萬！台灣市場上雖然公布明年1月13日上市，但已經有不少經銷端蠢蠢欲動，表示將在下週啟動搶先接單卡位，而6代RAV4也有極高機率出席月底的台北車展。

▲日本原廠表示月販售目標3,000台，PHEV與GR Sport明年提供。

日規新一代RAV4首波提供都會版Core、Adventure越野版2種外觀，都會版Z車型定位較高開價490萬日圓，折合新台幣98萬：而Adventure越野版則提供較低階車型，售價450萬折合新台幣90萬。日本原廠以月銷量3,000台為目標。

6代RAV4尺碼4,600x1,855x1,680mm，2款車型都採用18吋鋁圈，至於高階的2.5升PHEV插電式油電與GR Sport則預計在明年3月開始提供。

▲首波2.5升油電都支援四輪驅動，還有雪地模式。

首波的2.5升油電引擎搭配CVT變速箱，繳出240匹綜效馬力，都會版平均油耗22.5km/L、越野款22.9km/L，目前都提供四輪驅動，相信還會有更入門的前驅版本。

和前代相比，全新第六代 RAV4 不只是換殼，12.9 吋中控螢幕＋12.3 吋數位儀表，座艙科技感直逼豪華級距，全車系搭載全新Arene軟體平台，未來可透過 OTA 升級更新，空間上後廂置物空間達 749 公升，家庭、露營實用性大幅提升。