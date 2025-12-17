ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本第6代TOYOTA RAV4於台灣時間12月17日正式上市，目前以雙車型、雙外觀作先發，統一採用2.5升油電，2款車型最低門檻開價450萬日圓，折合新台幣90萬！台灣市場上雖然公布明年1月13日上市，但已經有不少經銷端蠢蠢欲動，表示將在下週啟動搶先接單卡位，而6代RAV4也有極高機率出席月底的台北車展。

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本原廠表示月販售目標3,000台，PHEV與GR Sport明年提供。

日規新一代RAV4首波提供都會版Core、Adventure越野版2種外觀，都會版Z車型定位較高開價490萬日圓，折合新台幣98萬：而Adventure越野版則提供較低階車型，售價450萬折合新台幣90萬。日本原廠以月銷量3,000台為目標。

6代RAV4尺碼4,600x1,855x1,680mm，2款車型都採用18吋鋁圈，至於高階的2.5升PHEV插電式油電與GR Sport則預計在明年3月開始提供。

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第6代TOYOTA RAV4日本上市！首波提供2款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲首波2.5升油電都支援四輪驅動，還有雪地模式。

首波的2.5升油電引擎搭配CVT變速箱，繳出240匹綜效馬力，都會版平均油耗22.5km/L、越野款22.9km/L，目前都提供四輪驅動，相信還會有更入門的前驅版本。

和前代相比，全新第六代 RAV4 不只是換殼，12.9 吋中控螢幕＋12.3 吋數位儀表，座艙科技感直逼豪華級距，全車系搭載全新Arene軟體平台，未來可透過 OTA 升級更新，空間上後廂置物空間達 749 公升，家庭、露營實用性大幅提升。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【千萬別回頭】阿金們大合照牠獨自生悶氣　臉都皺在一起了XD

推薦閱讀

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

10大最佳汽車品牌「特斯拉首度進榜」！消費者報告公布最新成績單

10大最佳汽車品牌「特斯拉首度進榜」！消費者報告公布最新成績單

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

最新文章

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」新台幣90萬2025-12-17

台灣「國產汽車銷售品牌」再加12025-12-17

10大最佳汽車品牌特斯拉首度進榜2025-12-17

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」2025-12-17

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表2025-12-17

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試2025-12-17

麥拉倫推限量碳纖維超跑電競椅2025-12-16

三陽全新黃牌大羊重機開賣2025-12-16

「Nissan Formula E賽車」首度來台2025-12-16

熱門文章

台灣「國產汽車銷售品牌」再加12025-12-17

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試2025-12-17

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」2025-12-17

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」新台幣90萬2025-12-17

三陽全新黃牌大羊重機開賣2025-12-16

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表2025-12-17

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動2025-12-16

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366