164.8萬起！台灣「福斯商旅9人座Caravelle」上市　傑森史塔森成品牌大使

▲全新福斯商旅9人座Caravelle上市！（圖／記者徐煜展攝、福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅於10月2日正式上市全新9人座MPV Caravelle，提供3款車型，原售價173.8萬起，不過10月前訂車，可享有164.8萬起優惠價，甚至品牌還找來國際影星傑森．史塔森（Jason Statham）領銜擔任福斯商旅Transporter車系的全球品牌大使。

▲全車系10月前訂車都享有上市優惠價。

台灣統一導入長軸款版本，車長來到5,450mm、軸距3,500mm，全車系採2.0升柴油，並有2種動力輸出，分別為150匹馬力、36.7公斤米扭力與170匹馬力、39.8公斤米扭力。

車型選擇有Caravelle 150、Caravelle 170、Caravelle 4Motion等3種，上市優惠價為164.8、182.8、202.8萬，全新世代Transporter車系中首發Caravelle車款於2024年底德國IAA 車展上正式登場，並於今年7月榮膺2025年Red Dot紅點設計大獎的肯定。

▲車內科技座艙大換新，也具備完善的主被動安全防護等。

外觀擁有新世代福斯家族外觀，搭載LED 外部照明科技，內裝配備12吋數位儀錶板及13吋觸控螢幕多媒體系統，融合科技與新世代美學設計。

空間表現及乘用配備也全面進化，全新Caravelle首次加長車身創造出3米長的客艙空間，乘坐體驗更寬敞，採3-3-3 配置九人座，第二排三張獨立座椅設計，舒適有感升級，且右側座椅設有Easy Entry裝置，方便第三排乘坐人員進出。

全新Caravelle 搭載先進的主被動安全防護科技，150匹馬力規格標配定速巡航系統、車道維持及偏移警示、PDC 前後停車導引、倒車顯影及車速號誌辨識的基本駕駛輔助配備，170匹馬力規格則標配符合Level 2的智能駕駛輔助系統。

▲傑森．史塔森成品牌宣傳大使，Caravelle將出席今年第60屆金鐘獎。

為了傳遞Transporter/Caravelle車系可靠的產品定位精神，原廠特別邀請國際影星傑森．史塔森（Jason Statham）擔任全球品牌大使，巧妙地與其成名作品「The Transporter」系列電影的片名，以及片中所傳遞的「專業、可靠、使命必達」形象相互呼應，為Caravelle創造極高話題性與討論熱度。此外，適逢國內演藝圈年度盛事第60屆金鐘獎頒獎典禮，Caravelle 也將擔當2025 金鐘盛典指定尊榮座駕，為每一位與會貴賓提供最舒適的移動體驗，更將成為紅地毯上的一大亮點。