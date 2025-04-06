蓮花跑車「Emira再推最高規格版本」！台灣確認導入售價即將公布

圖文／鏡週刊

源於1948年的英國手工跑車品牌Lotus，擁有輝煌的造車歷史，堅持手工製造工藝，以不與世俗妥協的輕量化工法、直覺純粹的車輛特性與極致駕馭樂趣為核心理念，成就獨樹一幟的造車哲學，屢屢創新英式工藝性能的標竿，成為全球車迷心目中的性能指標。

品牌在2021年基於Lotus Vision 80 計畫發表的首款全新車系 Lotus Emira，日前正式推出最高規格版本Turbo SE，承襲品牌歷代車款成功典範，以其傳統中置引擎、後輪驅動車輛布局的造車理念，糅合顛覆以往的實用性、舒適性、功能性等創新思維，搭以全面升級的操控性能與外觀設計，重新定義「For The Drivers」無與倫比的絕佳駕乘體驗，台灣總代理嘉鎷興業也在今日宣布將引進這輛最高規格的Emira，並預告將在四月公布正式售價。

▲LOTUS總代理嘉鎷興業宣布將導入Emira車系的最高性能版本Turbo SE，並預告將在四月公布正式售價。

Lotus Emira Turbo SE搭載Lotus 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎、八速雙離合器變速箱(DCT)，最大馬力可達 400 hp ，峰值扭力觸抵480 Nm，0-100 km/h 加速僅需 4.0 秒，極速可達 290 km/h。為打造更極盡完美的「Lotus dynamics」駕馭體驗，Emira Turbo SE標配有Lotus Driver Packs，包含：可依車主需求喜好擇一選用的Tour或Sports系統底盤調校與懸吊設定、升級優化的兩片式通風鑽孔煞車碟盤和彈射起步功能。

更強化其運動跑格的外觀設計，可見於Zinc Grey鋅灰色外觀車色、專為此車型打造的緞面灰色20吋V 輻鍛造鋁圈，搭以紅色剎車卡鉗、飾於車身C柱旁Emira Turbo SE車型銘牌飾板、多處選用黑色套件：圓形Logo、品牌字標與排氣管尾飾管等；內裝則選用 Alcantara 麂皮車頂，進一步提升車艙質感與競技氛圍。

英式極致性能跑車的靈魂自Emira Turbo SE車款命名中即可窺知一二，不僅象徵引擎性能更優化的功率輸出與外觀競化，更意味著Lotus的歷史傳承。「Turbo」闡釋2.0 渦輪增壓的動力心臟，同時紀念經典車款Turbo Esprit，其為品牌在1980年首次應用渦輪增壓引擎動力技術的量產車款。而「SE」所代表的「Special Equipment」則致敬曾出現在 Type 14 Elite、Type 26 Elan、Elan SE Turbo、Lotus Cortina 和 Elan S3 等經典車型的外觀套件。

除了全新車款的曝光之外，Lotus也預告了將在英國Hethel的生產基地斥資逾一億英鎊，一步步實現品牌在技術、品質、效能及可持續性的全面革新。 Emira 車系的誕生遵循純種英式手工打造的傳統，輔以全新造車流程及工藝技術，家族車型全產品線皆於Hethel工廠完成生產製造，實現超越過往生產效率與品質的雙贏。



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