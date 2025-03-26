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和泰爭「豐田GR Garage」落腳台灣　估砸5億百億

和泰車董座黃南光、總經理蘇純興十分感謝豐田章男父子來台力挺。

▲和泰車董座黃南光、總經理蘇純興十分感謝豐田章男父子來台力挺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

豐田章男父子來台力挺海外首家性能車品牌GR Garage據點，給足總代理和泰車面子。其實，與豐田家族私交甚篤的和泰車總經理蘇純興也投桃報李，豪砸5億元全面配合豐田搶攻性能跑車戰略，外界好奇，蘇純興打著什麼如意算盤？

為爭取成為豐田GR Garage海外首個示範點，和泰車總經理蘇純興下重本，光在林口打造全台首間GR Garage，旗下子公司車美仕就投入2億元，此次邀請ROOKIE Racing車隊來台辦開幕活動，又投入逾5千萬元，接下來，還要推出一連串推廣豐田性能車品牌GR計畫。「今年還要在台舉辦3場的統規賽，邀請RR車手來台表演與擔任教練，以及拍片、廣告宣傳等，預計投入超過2億元，蘇總二話不說全力支持。」和泰車主管私下對本刊透露。

和泰集團豪砸2億元蓋GR Garage據點，地點就位於新北市林口華亞科技園區旁。

▲和泰集團豪砸2億元蓋GR Garage據點，地點就位於新北市林口華亞科技園區旁。

「過去，大家對TOYOTA的印象，絕對無法跟性能賽車做連結，但近年來，豐田獨立出性能跑車品牌GR（GAZOO Racing），陸續推出暴力小鴨GR Yaris、GR 86以及GR SUPRA等高性能跑車，章男會長又以私人RR車隊征戰全球，漸漸開始讓外界驚覺，TOYOTA原來也能造出跟保持捷、BMW等歐洲豪華品牌一樣的性能跑車。」資深車業人士觀察。

豐田章男自掏腰包成立ROOKIE Racing私人車隊，和泰車不僅是贊助商，總經理蘇純興更親自到場打氣。（和泰車提供）

▲豐田章男自掏腰包成立ROOKIE Racing私人車隊，和泰車不僅是贊助商，總經理蘇純興更親自到場打氣。

與豐田家族私交甚篤的蘇純興，早已看出豐田章男投入性能跑車的決心。和泰車也亦步亦趨，把目光放到性能跑車身上，陸續引進性能車種來台銷售，去年底還豪砸5千萬元在台舉辦了原廠最大規模的賽車嘉年華會。每次豐田章男率車隊參加車賽，蘇純興都會前往參與，在RR車隊的賽車上，明顯看到和泰車的Logo。

GR Garage據點內，除展示最新豐田跑車資訊，還有各類跑車周邊販賣與安裝。

▲GR Garage據點內，除展示最新豐田跑車資訊，還有各類跑車周邊販賣與安裝。

「我們也是RR車隊的贊助商之一。」蘇純興邊笑邊說，「目前GR車款在台灣的銷售量，已占和泰車銷量台數快10％，規模相當可觀。」蘇純興更笑著透露，「尤其是許多年輕人，或特定族群原本不買TOYOTA的車，卻在TOYOTA推出GR車款之後，成為GR愛好者，就連買保持捷的車主都來買。」

車業人士不諱言。光是一台暴力小鴨GR Yaris，價格就超過新台幣200萬元，跟一般七十萬元的國民車Yaris比較起來，價格就高出快兩倍。「一台的單價多出百萬元，如果1年多賣1萬台，和泰車每年至少增加百億元營收，再加上GR周邊零配件，又可替車美仕賺進幾十億元的生意，蘇純興的算盤很會打。」汽車同業佩服地說。


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