Nissan「高人氣7人座MPV」進軍泰國開賣！台灣2款油電新車再等等

▲新Nissan Serena走出日本進軍東南亞，於泰國上市！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan在日本高人氣7人座MPV新Serena，現身泰國車展為進軍東南亞市場作準備，於泰國最新上市的Nissan Serena，採用日本好評的1.4升e-Power油電，未來若在其他市場推出左駕版本，屆時能增加導入台灣機會！

▲台灣原廠計劃陸續導入e-Power車款，不過尚未公布人選名單。

Nissan Serena開始走出日本進軍東南亞，事實上，台灣原廠已計劃從今年開始陸續導入全新的e-Power車款，目前台灣車型已有Kicks e-Power、X-Trail e-Power，未來想要看到Nissan Serena e-Power登台，也不是完全不無可能。

台灣近期停售Juke、Altima等車款，以國外產品線來看，其跨界休旅Qashqai定位在Kicks、X-Trail之間，剛好能填補Juke的價格帶，且Qashqai也有e-Power動力，Qashqai、Serena動向都值得關注期待。

▲泰規與日本同步採用第2代的e-Power油電。

泰規Nissan Serena尺碼4,765x1,715x1,870mm、軸距2,870mm，開價1,690,000泰銖，折合新台幣163萬起，更採用第2代的e-Power油電，以1.4升引擎作為發電使用，仰賴163匹馬力、32.1公斤米扭力的電動馬達作輸出，能繳出20.6Kkm/L平均油耗，依東南亞地區不同，除了有右駕版外，未來甚至不排除會有左駕規格登場。