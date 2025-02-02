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上汽通用叫板　今年要吹響陸「合資車企」反攻號角

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

▲大陸自主品牌車企在新能源車的趨勢下崛起。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸合資品牌車企的市占率近年不斷被自主品牌車企蠶食，如何重新奪回市場成為外界關注焦點。對此，上汽通用總經理盧曉表示，經過一系列「急救」措施後，上汽通用的銷量在去年下半年回暖，今年更將全面吹起合資車企的「反攻號角」。

根據《第一財經》報導，盧曉在一場媒體溝通會上表示，2024年是上汽通用成立27年來最困難的一年，他在內部甚至稱其為「至暗時刻」，但在一系列「急救」措施下，上汽通用實現了「深蹲」後的起跳，銷量回暖，下半年終端銷量實現了六連漲。

盧曉指出，2025年上汽通用在產品技術的研發和落地上，要以「電動化、智能化、高價值化」為目標，加速推動企業轉型發展，全面吹響合資車企的反攻號角，成為合資2.0時代的領頭羊。

▲▼上汽通用LOGO。（圖／翻攝上汽通用）

根據大陸乘聯會的數據，主流合資車企2024年銷量總體下滑，市占大幅減少，主流合資品牌乘用車零售銷量為629.89萬輛，同比下降15.7%，市占率為27.5%，較2023年減少近7個百分點。

盧曉去年8月臨危受命，從泛亞汽車技術中心執行副總經理調任上汽通用總經理一職。

盧曉坦言，上汽通用主要有3大方面問題，首先是當期經營的嚴峻挑戰，「2023年企業設定的經營目標過高，這導致2024年上半年積累了較高的終端庫存。為了去庫存，公司主動控制了批發量，這在客觀上影響了短期的利潤表現。

盧曉指出，其次是企業轉型的陣痛期，「企業這些年在電動化和智能化轉型上累計投入了700億，這些投入在短期內還沒有產生規模性的經營收入，因此影響了短期的盈利性。」

盧曉說，最後是企業多年積累下來的積弊，「這些年來公司在產品技術、營銷模式、運營效率等多個方面，都跟市場的競爭節奏和用戶需求有點脫節。」

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

根據報導，上汽通用的新管理層在去年下半年採取了一系列的「急救」措施，從去年第三季度開始，隨著主力新車的密集升級換代，加上靈活高效的營銷策略，上汽通用銷量回暖，下半年終端銷量實現六連漲，達到了67.3萬輛，其中新能源車型銷量合計超10萬輛，同比增長了56%，在主流合資車企中排名第一，另外去年全年去庫存超20萬輛，一系列的策略調整作用下公司第四季度利潤也已經回正。

報導提到，上汽通用2025年輕裝上陣，計劃全面「向新」，在今年推出專為中國大陸市場打造的全新一代超級融合整車架構，從2025年起，上汽通用所有本土新能源車型都將基於這套架構來打造。

產品規劃上，2025年至2027年3年間，上汽通用計劃推出12款全新車型，全部為新能源車型，純電、插混和新的增程技術都兼顧，覆蓋轎車、SUV和MPV的不同車身形式。

盧曉強調，上汽通用2025年智艙和智駕將升級為新一代的晶片架構，全新一代智能駕駛平台採用端到端大模型實現「門到門」體驗，上汽通用汽車有望成為率先量產L3智駕產品的企業之一，今年其智能化目標是，從追趕者躋身產業智能化第一梯隊。

關鍵字：上汽通用合資車企自主品牌車企新能源車

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