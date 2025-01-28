雷軍開車直播被封禁！　抖音：必須專心開車「不能被干擾」

▼雷軍開車直播，直播間被封。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米創辦人雷軍日前一邊開著自家的電動車SU7，一邊在抖音開直播，沒想到不久後就被網友檢舉違規，整個直播間遭到封禁。對此，抖音副總裁李亮27日表示，抖音不建議開車期間直播，若確有需要，可由副駕或後座乘客拍攝，但直播不能干擾駕駛，必須讓駕駛專心開車。

雷軍25日下午開著SU7一邊直播，不久之後他的直播間就遭到封禁，並有網友上傳了一張「舉報結果通知」，顯示，「你舉報的用戶『雷軍』的直播內容，經我們核實存在違規行為，已對用戶進行『中斷直播間』處理，感謝你的監督！」

該名網友表示，自己點了舉報，沒想到抖音真的封禁了直播，「不好意思啊雷總，我就想試一下，沒想到這麼快就封了，看來抖音誰也不慣著呀！」

▼余承東自駕直播，隨後也被封。（圖／翻攝微博）



雷軍並沒有太多表態，僅在26日發文表示，「昨天端到端智駕直播非常順利，給智駕團隊點贊！給大家拜個早年，提前祝大家新年快樂，開車一定注意安全！」

巧合的是，華為常務董事余承東27日在抖音自駕直播時，也突然遭到封禁，且他已經先「打了預防針」，在直播中註明，「固定機位拍攝，內容提前錄製，安全駕駛，非直播」，但似乎沒有太大的幫助。

對此，抖音集團副總裁李亮27日在微博解釋，總體來說，他們不建議開車期間進行直播，「如果確有需要，可以由副駕或者後座乘客拍攝，直播不能干擾駕駛，駕駛員需專心開車，不能與直播間進行互動，不能看手機等。」

李亮還說，雖然智能駕駛發展很快，但目前情況下，對駕駛時雙手離開方向盤的情況，交通規則是不允許的，「當然，隨著汽車廠家智能駕駛技術的成熟，這些規則也會修改，我們期待這一天早日到來。」