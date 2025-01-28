ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

雷軍開車直播被封禁！　抖音：必須專心開車「不能被干擾」

▲▼雷軍、余承東開車直播被封禁！　抖音：必須專心開車「不能被干擾」。（圖／翻攝微博）

▼雷軍開車直播，直播間被封。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米創辦人雷軍日前一邊開著自家的電動車SU7，一邊在抖音開直播，沒想到不久後就被網友檢舉違規，整個直播間遭到封禁。對此，抖音副總裁李亮27日表示，抖音不建議開車期間直播，若確有需要，可由副駕或後座乘客拍攝，但直播不能干擾駕駛，必須讓駕駛專心開車。

雷軍25日下午開著SU7一邊直播，不久之後他的直播間就遭到封禁，並有網友上傳了一張「舉報結果通知」，顯示，「你舉報的用戶『雷軍』的直播內容，經我們核實存在違規行為，已對用戶進行『中斷直播間』處理，感謝你的監督！」

該名網友表示，自己點了舉報，沒想到抖音真的封禁了直播，「不好意思啊雷總，我就想試一下，沒想到這麼快就封了，看來抖音誰也不慣著呀！」

▼余承東自駕直播，隨後也被封。（圖／翻攝微博）

▲▼雷軍、余承東開車直播被封禁！　抖音：必須專心開車「不能被干擾」。（圖／翻攝微博）

雷軍並沒有太多表態，僅在26日發文表示，「昨天端到端智駕直播非常順利，給智駕團隊點贊！給大家拜個早年，提前祝大家新年快樂，開車一定注意安全！」

巧合的是，華為常務董事余承東27日在抖音自駕直播時，也突然遭到封禁，且他已經先「打了預防針」，在直播中註明，「固定機位拍攝，內容提前錄製，安全駕駛，非直播」，但似乎沒有太大的幫助。

對此，抖音集團副總裁李亮27日在微博解釋，總體來說，他們不建議開車期間進行直播，「如果確有需要，可以由副駕或者後座乘客拍攝，直播不能干擾駕駛，駕駛員需專心開車，不能與直播間進行互動，不能看手機等。」

李亮還說，雖然智能駕駛發展很快，但目前情況下，對駕駛時雙手離開方向盤的情況，交通規則是不允許的，「當然，隨著汽車廠家智能駕駛技術的成熟，這些規則也會修改，我們期待這一天早日到來。」

關鍵字：抖音雷軍余承東直播開車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

推薦閱讀

TOYOTA「2款全新休旅」大陸3月上市！空間比RAV4大　折合新台幣45萬

TOYOTA「2款全新休旅」大陸3月上市！空間比RAV4大　折合新台幣45萬

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

台灣Audi「新年新車重頭戲」！新電動旅行車、改款Q5、A3掀背今年見

台灣Audi「新年新車重頭戲」！新電動旅行車、改款Q5、A3掀背今年見

台灣「本田第1款油電休旅」今年見！改款新HR-V挑戰TOYOTA神車休旅

台灣「本田第1款油電休旅」今年見！改款新HR-V挑戰TOYOTA神車休旅

搶電動車新春出遊商機！快充業者推容量設定新制＋啟動重磅踩點積分

搶電動車新春出遊商機！快充業者推容量設定新制＋啟動重磅踩點積分

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

最新文章

TOYOTA 2款全新休旅大陸3月上市2025-01-28

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？2025-01-28

台灣Audi「新年新車重頭戲」2025-01-28

台灣本田第1款油電休旅今年見2025-01-28

充電業者搶電動車新春出遊商機2025-01-28

BMW台灣2024電動車銷量成長近9成2025-01-28

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

這4種汽車異音最常出現2025-01-27

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

熱門文章

警抓飆車「用Google地圖」　法官打臉2025-01-27

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

現代國產全新跨界休旅今年登場2025-01-27

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？2025-01-28

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台2025-01-26

BMW台灣2024電動車銷量成長近9成2025-01-28

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

相關新聞

8年級都懂的「童年回憶」也在直播！劉書宏貼1合照　網：哭一輪了

8年級都懂的「童年回憶」也在直播！劉書宏貼1合照　網：哭一輪了

富二代迷上成人露點直播！爸媽嚴把關...他用周杰倫門票詐騙抖內

富二代迷上成人露點直播！爸媽嚴把關...他用周杰倫門票詐騙抖內

字節跳動員工福利縮調整　春節紅包對折還不夠...2026起停發

字節跳動員工福利縮調整　春節紅包對折還不夠...2026起停發

「抖音醫院」來了？　網友笑：掛上氧氣瓶也要直播帶貨

「抖音醫院」來了？　網友笑：掛上氧氣瓶也要直播帶貨

緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光

緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光

讀者迴響

熱門文章

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366