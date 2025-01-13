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Tesla新Model Y台灣售價「比大陸貴108萬」！ 網嘆：多了台灣價值

（圖／翻攝自Facebook／Andy老爹）

▲特斯拉推出新款Model Y，台灣售價244.9萬。（圖／翻攝自Facebook／Andy老爹）

圖文／CTWANT

特斯拉（Tesla）推出的新款「Model Y」，已在台灣官網開賣，然而目前唯一發售的Long Range全輪驅動版，其台灣售價竟為244萬9900元，比新加坡貴上30幾萬，甚至比大陸貴上100多萬。對此，汽車達人Andy老爹分析，主因是大陸自己有特斯拉的超級工廠，而台灣則要從德國進口，光在關稅及貨物稅上就差很多。

汽車達人Andy老爹在臉書粉專列出Long Range全輪驅動版的各國售價，可以發現台灣賣244.9萬，但對岸大陸僅賣30.3萬人民幣，約合新台幣136.5萬，價差達108萬。就算看第2貴的新加坡，售價也比台灣便宜37萬。

此外，其它國家包括澳洲的149.7萬、菲律賓150.5萬、韓國160.6萬、馬來西亞176.5萬、泰國196.3萬，售價也都比台灣便宜數十萬，甚至接近百萬，這也讓Andy老爹大嘆：「台灣人真可憐！」

Andy老爹進一步解釋，由於台灣礙於法規的限制，無法直接從上海的特斯拉超級工廠進口，因此台灣的Model Y應該是從德國及歐洲那邊進口，必須要繳離岸價格，也就是原廠的出廠價，要再加上運送過程中的運費及保險，而且到台灣以後，還有加上進口關稅17.5%。

貼文曝光也引發網友熱議，「台灣人很樂意當盤仔，支撐特斯拉的營收，車主們看起來不以為意」、「多出來的是台灣價值」、「台灣人真凱～而且排隊凱」、「我台灣人我驕傲！當韭菜也要驕傲！」「台灣買什麼車都貴，不只是Tesla，可憐」、「是被政府課走的啦，比新加坡、澳洲貴真的誇張，國民平均收入比別人低，被政府剝削完後車價還買比別人貴」、「不准中國車進口，這才是問題」、「一句話不要消費，價錢自然會讓市場決定，但你們忍得住嗎？」

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關鍵字：Andy老爹Model Y周刊王

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