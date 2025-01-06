【廣編】慶賀年度冠軍雙稱霸　JET SL／SL+優惠五重送

圖、文／SYM提供

2024年對於SYM JET車系來說是個值得慶祝的一年，在迎來車款上市15週年時，於年初上市了全面進化的JET SL+，並一舉奪下了上半年度總市場單一機種銷售冠軍；而在賽車方面SYM Start Your Miles廠隊與合作車隊也屢創佳績，取得了10年連續奪冠的光榮成就。為了慶祝2024年的年度雙稱霸，SYM JET SL / SL+兩車款自即日起至2025/1/24止，推出優惠五重送與消費者一同分享奪冠的喜悅。

慶賀銷售、賽事雙料冠軍，JET稱霸五重送：

1. JET SL / JET SL+享購車金四千元(直扣)

2. 購車即享24期0利率(分期與現金同價)

3. 分期購車加贈500萬安心險

4. 加贈SYM賽車廠隊彩繪安全帽

5. 加贈冠軍剎車導風罩

機車是台灣人日常最主要的交通工具，便宜耐用是最主要的需求，同時要有帥氣的外型、隨傳隨到的動力與靈活的操控性。除了每日的通勤外也得滿足假日的休閒使用。而JET SL / SL+也正是因為符合上列特性，加上適中的車體大小與充足的置物空間，讓車主不論是日常上班上學還是放假出門遊玩都能愉悅的使用，因此拿下2024上半年機種銷售冠軍與年銷售破四萬台的佳績。

詳細車款資訊與優惠訊息請參閱SYM官網：https://tw.sym-global.com