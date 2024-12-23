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跟進下殺！　4大車廠年末促銷一次看

Toyota Town Ace推出以後，強勢霸佔年度車款熱銷榜前3名。（圖／黃耀徵攝、和泰車提供）

▲Toyota Town Ace推出以後，強勢霸佔年度車款熱銷榜前3名。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

隨著休旅車強勢占據車輛版圖，房車也因此陸續退場，卻間接帶動輕型商用車的銷量。根據11月前10名車輛銷售表現顯示，輕商車Toyota Town Ace、Mitsubishi J Space及Mitsubishi Delica分別以1,649輛、651輛和590輛的表現坐穩第3名、第8名和第9名的位置。在11月J Space發表會上，中華車總經理陳昭文受訪時提到，「市場60萬級距車款逐漸減少，有不少消費者以輕商車取代之。」各大車廠除了電動車、休旅車持續推出優惠下殺以外，商用車廠也跟進促銷。

和泰車旗下Toyota Town Ace在2023年以18,259輛的成績搶進車市銷量第3名，賣得比自家房車Corolla Altis還好。年底和泰車也宣布，入手Town Ace不只贈微波爐，還享最高50萬50期0利率、5年14萬公里延保的優惠。

一直以商車搶市的中華車，去年Veryca也有13,756輛的優異成績，在車市也有第6名的表現，顯示多功能商車漸漸吸引消費者關注。中華車在年底也加緊腳步，推出Delica低頭款2.1萬元；J Space享1.2萬配件金，且貨車版升級貨斗防護板組、廂車版升級尾門照地/警示燈組；購買Zinger Pick Up贈BoseSoundLinkMax可攜式音箱，入手Zinger除了擁有音箱以外，還可以選擇1.4萬配件金或是旗艦款升級電動尾門。

J Space一上市就擠進月排行前10名，中華車總經理陳昭文也看好未來發展。（圖／黃威彬攝）

▲J Space一上市就擠進月排行前10名，中華車總經理陳昭文也看好未來發展。（圖／CTWANT提供）

不讓兩大車廠專美於前，台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）針對國民貨車Canter除了推出新年式車型，還有28項免費車輛健檢，以及全車系購車優惠、零件周邊折扣。

同時，東風小康（DFSK）也趕在年底祭出超值商用車優惠，選擇A380 WINMAX，汰舊換新優惠60.8萬元起，再加贈6大專屬好禮；購買穩大穩發 S2.5t領牌禮放送超過5萬元，並享2萬購車金及40萬分期0利率，且加贈價值2萬元的豪華配件，包括盲點偵測器、Mio 前行車紀錄器、遙控器、晴雨窗和蜂巢式腳踏墊等，汰舊換新最低58.8萬元起。

東風小康（DFSK）在年底也祭出超值商用車優惠。（圖／DFSK提供）

▲東風小康（DFSK）在年底也祭出超值商用車優惠。（圖／CTWANT提供）

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