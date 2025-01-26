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國道違規罰鍰「低消3000元起」！插隊下匝道、被逼車這樣檢舉他

▲▼全台第一條！蘇花改「最低速限」上路：開抓50公里↓烏龜車　一張圖看路線（圖／花蓮警方）

▲春節返鄉車流量大，除了注意路況、不要疲勞駕駛外，也要小心違規避免荷包大失血。（圖／翻攝自花蓮警方）

記者林鼎智／綜合報導

春節連假期間，網友戲稱「假日車手」（指不常開車的人）也會出籠，除了要提醒自己不要成為三寶外，也要留意違規罰款，尤其國道罰鍰至少都自3,000元起跳。以下是一些常見的國道檢舉項目，小心不要跟自己的錢包過不去。

未打方向燈

最常見的違規是「變換車道未打方向燈」，這不管是一般道路或高速公路都是最常被檢舉的項目。根據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款，「變換車道未依規定打方向燈」在一般道路上處600元以上1,200元以下罰鍰；而在快速道路或高速公路上，則可處3,000元以上、6,000元以下罰鍰

▲民眾駕駛車輛未依照規定打方向燈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲最常被檢舉的違規是變換車道未打方向燈，一般道路處600元-1,200元以下罰鍰；若在快速道路或高速公路上，則可處3,000元-6,000元以下罰鍰。（圖／資料照）

要注意的是，方向燈也要「打好打滿」，過去就曾發生檢舉達人連續舉發「方向燈只閃3下」共計19次，使罰鍰金額高達5.7萬元。因此在變換車道時，應提早將方向燈「打亮、打滿」，也要注意車速／車距，避免影響車流行進速度。

龜車／路隊長、交流道違規插隊

依規定，國道外側車道最低速限60公里起；中線車道的最低車速為80km／h，至於內側車道則依路段最低速限90-110km／h，低於速限者可罰新台幣3,000-6,000元不等。同時，內側車道為超車道，除了以最高速限上限行駛外，在超車後也應離開，不可長時間佔用內車道。

另外，高公局今年在春節期間也針對重要交流道實施匝道儀控管制，若駕駛在交流道前違規插隊，最高可開罰新台幣6,000元。

▲高速公路,內線車道,最低速限。（圖／交通部）

▲國道各車道皆有最低速限標準，若低於速限者違者可罰新台幣3,000-6,000元不等。（圖／翻攝自交通部）

惡意逼車

部分駕駛惡意逼車，除了可根據道路交通處罰條例第43條第1項，「駕駛任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道」、以及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等，可處新台幣6,000以上、24,000元以下罰鍰，並且當場禁止駕駛、吊扣牌照3個月。

若遇到對方惡意逼車，也可透過國道公路警察局線上檢舉系統舉發，保障自身行車安全。

▲高雄妹追「白沙屯媽祖」進香回程，遇到賓士車疑似逼車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲若遇到惡意逼車的駕駛，可透過國道公路警察局線上檢舉系統舉發。（圖／資料照）

關鍵字：汽車違規逼車國道高速公路方向燈變換車道龜車交流道插隊檢舉違規春節

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