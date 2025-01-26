國道違規罰鍰「低消3000元起」！插隊下匝道、被逼車這樣檢舉他

▲春節返鄉車流量大，除了注意路況、不要疲勞駕駛外，也要小心違規避免荷包大失血。（圖／翻攝自花蓮警方）

記者林鼎智／綜合報導

春節連假期間，網友戲稱「假日車手」（指不常開車的人）也會出籠，除了要提醒自己不要成為三寶外，也要留意違規罰款，尤其國道罰鍰至少都自3,000元起跳。以下是一些常見的國道檢舉項目，小心不要跟自己的錢包過不去。

未打方向燈

最常見的違規是「變換車道未打方向燈」，這不管是一般道路或高速公路都是最常被檢舉的項目。根據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款，「變換車道未依規定打方向燈」在一般道路上處600元以上1,200元以下罰鍰；而在快速道路或高速公路上，則可處3,000元以上、6,000元以下罰鍰。

▲最常被檢舉的違規是變換車道未打方向燈，一般道路處600元-1,200元以下罰鍰；若在快速道路或高速公路上，則可處3,000元-6,000元以下罰鍰。（圖／資料照）



要注意的是，方向燈也要「打好打滿」，過去就曾發生檢舉達人連續舉發「方向燈只閃3下」共計19次，使罰鍰金額高達5.7萬元。因此在變換車道時，應提早將方向燈「打亮、打滿」，也要注意車速／車距，避免影響車流行進速度。

龜車／路隊長、交流道違規插隊

依規定，國道外側車道最低速限60公里起；中線車道的最低車速為80km／h，至於內側車道則依路段最低速限90-110km／h，低於速限者可罰新台幣3,000-6,000元不等。同時，內側車道為超車道，除了以最高速限上限行駛外，在超車後也應離開，不可長時間佔用內車道。

另外，高公局今年在春節期間也針對重要交流道實施匝道儀控管制，若駕駛在交流道前違規插隊，最高可開罰新台幣6,000元。

▲國道各車道皆有最低速限標準，若低於速限者違者可罰新台幣3,000-6,000元不等。（圖／翻攝自交通部）



惡意逼車

部分駕駛惡意逼車，除了可根據道路交通處罰條例第43條第1項，「駕駛任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道」、以及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等，可處新台幣6,000以上、24,000元以下罰鍰，並且當場禁止駕駛、吊扣牌照3個月。

若遇到對方惡意逼車，也可透過國道公路警察局線上檢舉系統舉發，保障自身行車安全。

▲若遇到惡意逼車的駕駛，可透過國道公路警察局線上檢舉系統舉發。（圖／資料照）