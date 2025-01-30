男酒駕2次「吃麻油雞」又被抓　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）過去有2次酒駕前科，2024年9月間他在家中飲用啤酒、吃麻油雞，隔天一早騎乘電動自行車外出，因違規紅燈左轉被警方攔查，進而被抓包酒駕。台北地院法官審理之後認為，阿德這次的情況與先前酒駕被抓的「流程」差不多，可見他並無從前案中吸取教訓，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金 18萬元。

▲阿德在家中吃麻油雞，隔天騎車外出被抓包酒駕。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿德2024年9月間在家中飲用啤酒、吃麻油雞，隔日一早從上班處所騎乘電動自行車外出，大約20分鐘左右，因違規紅燈左轉被警方攔查，當場實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.41毫克。

台北地院法官表示，這不是阿德第一次酒駕被抓，同年4月間他也曾在家中飲用啤酒，隔天一早騎乘機車外出，被警方抓包，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.75毫克；將兩案情形進行對照，同樣都是在晚間飲酒，時隔大約10個小時之後再騎車上路，他在前案被查獲時，就應該知道10個小時仍不足以完全代謝體內的酒精，卻又再犯，可見他對刑罰反應力薄弱且惡性重大，應依刑法第47條第1 項規定，加重其刑。

法官指出，阿德過去有2次酒駕被抓的紀錄，卻未能記取教訓，再次酒駕上路，不僅危害自身安危，也對其他用路人的生命、身體及財產造成相當程度的潛在危險，考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚可，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，判處有期徒刑6個月，得易科罰金 18萬元。

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