開車遇水漂打滑「先放開油門」　3步驟保命

記者黃翊婷／綜合報導

民眾開車出遊若是遇上下雨天，都要格外小心注意。交通部公路局提醒，駕駛若遇到水漂狀況，一定要保持冷靜，並依照緊急應變3步驟處理，立即放開油門踏板、緊握方向盤、讓車輛自動減速直到恢復控制。

▲公路局呼籲駕駛，下雨天請減速慢行。（示意圖／記者李毓康攝）

交通部公路局表示，下雨天時，行進中的車輛可能會產生水漂效應，若駕駛遇到水漂狀況，一定要保持冷靜，不要太過慌張，接著依照緊急應變3步驟處理，詳細如下：

1、立即放開油門踏板，切勿緊急剎車。

2、緊握方向盤，讓車輛保持往正前方行駛。

3、讓車輛自動減速，直到恢復控制。

▲行車期間若出現水漂現象，切勿緊急剎車。（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

公路局提醒，如果胎紋不足或車速過快，經過積水路面時，輪胎排水性不佳或來不及排水，導致輪胎在水膜上滾動，無法完全與地面接觸，就是所謂的「水漂現象」。

公路局也提供胎紋檢查方法，詳細如下：

● 胎紋檢查

胎紋作用：增加摩擦力、排水。

胎紋不足：大幅降低摩擦力，削弱汽車效能、增加燃料消耗量，失去排水防滑作用，產生水漂風險。

自主檢測：輪胎溝紋已磨耗到指示點，請一定要趕緊更換。

公路局表示，下雨天減速慢行很重要，時速超過60公里就可能發生水漂現象，而且車速越快發生機率越高，行經排水不及路段、雨後路面有積水反光、路面水花四濺等狀況，都有可能發生水漂問題，請駕駛人多加留意。