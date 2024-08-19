零百只需2.8 秒！揭開Maserati GT2 Stradale神秘面紗

圖文／鏡週刊

2024年圓石灘車展上，Maserati 正式發表了 GT2 Stradale。從640匹馬力的強勁動力到僅需2.8秒的驚人加速，GT2 Stradale 將賽道上的尖端技術融入到日常駕駛中，成為了Maserati 新一代的性能旗艦。

GT2 Stradale 採用了與 MC20 相同的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，但經過重新調校後，最大馬力達到 640 hp，比 MC20 高出 10 hp。

GT2 Stradale 最大的亮點之一在於其強大的動力系統。採用了與 MC20 相同的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，但經過重新調校後，最大馬力達到 640 hp，比 MC20 高出 10 hp。同時重量減輕了約 60 公斤，僅1,280 公斤，這一輕量化設計使其在動態性能上有了顯著提升。憑藉這套動力系統，GT2 Stradale 的 0 到100 km/h 加速時間僅需 2.8 秒，極速超過 320 km/h。

空氣動力學設計也值得一提。Maserati 在GT2 Stradale 上應用了大量來自賽車領域的設計元素，這些設計不僅提高了車輛在高速行駛時的穩定性，還進一步減少了風阻。車身下方的空氣動力學套件經過精心設計，以最佳化車輛的氣流管理，從而提升了車輛在彎道中的操控表現。這種從賽道上汲取靈感的設計理念，使 GT2 Stradale 不僅在直線加速上表現出色，在彎道中的表現同樣出眾，能夠提供駕駛者最直接、最真實的駕駛感受。

內裝部分同樣延續了 Maserati 對於豪華與運動並重的設計理念。GT2 Stradale採用了大量輕量化材料，包括碳纖維座椅和 Alcantara 內裝，以確保在保持運動性能的同時，不犧牲內部的舒適性。中控台上裝配了最新的 Maserati Connect 系統，提供了豐富的駕駛輔助功能和車輛資訊顯示。這套系統不僅能夠隨時監測車輛的運行狀態，還能為駕駛者提供最佳的行車建議，確保在各種駕駛條件下，車輛都能保持最佳狀態。



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