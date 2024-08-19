ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

零百只需2.8 秒！揭開Maserati GT2 Stradale神秘面紗

圖文／鏡週刊

2024年圓石灘車展上，Maserati 正式發表了 GT2 Stradale。從640匹馬力的強勁動力到僅需2.8秒的驚人加速，GT2 Stradale 將賽道上的尖端技術融入到日常駕駛中，成為了Maserati 新一代的性能旗艦。

GT2 Stradale 採用了與 MC20 相同的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，但經過重新調校後，最大馬力達到 640 hp，比 MC20 高出 10 hp。

GT2 Stradale 採用了與 MC20 相同的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，但經過重新調校後，最大馬力達到 640 hp，比 MC20 高出 10 hp。

GT2 Stradale 最大的亮點之一在於其強大的動力系統。採用了與 MC20 相同的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，但經過重新調校後，最大馬力達到 640 hp，比 MC20 高出 10 hp。同時重量減輕了約 60 公斤，僅1,280 公斤，這一輕量化設計使其在動態性能上有了顯著提升。憑藉這套動力系統，GT2 Stradale 的 0 到100 km/h 加速時間僅需 2.8 秒，極速超過 320 km/h。

極速超過 320 km/h，最大輸出增加到 640 hp（較 MC20 多 10 hp），重量減輕約 60 kg，0 到 100 km/h 加速僅需 2.8 秒，Maserati GT2 Stradale 之所以能帶來無與倫比的感官享受和卓越性能，部分原因要歸功於複雜精密的空氣力學和傳承自賽車的絕佳設計。

極速超過 320 km/h，最大輸出增加到 640 hp（較 MC20 多 10 hp），重量減輕約 60 kg，0 到 100 km/h 加速僅需 2.8 秒，Maserati GT2 Stradale 之所以能帶來無與倫比的感官享受和卓越性能，部分原因要歸功於複雜精密的空氣力學和傳承自賽車的絕佳設計。

極速超過 320 km/h，最大輸出增加到 640 hp（較 MC20 多 10 hp），重量減輕約 60 kg，0 到 100 km/h 加速僅需 2.8 秒，Maserati GT2 Stradale 之所以能帶來無與倫比的感官享受和卓越性能，部分原因要歸功於複雜精密的空氣力學和傳承自賽車的絕佳設計。

極速超過 320 km/h，最大輸出增加到 640 hp（較 MC20 多 10 hp），重量減輕約 60 kg，0 到 100 km/h 加速僅需 2.8 秒，Maserati GT2 Stradale 之所以能帶來無與倫比的感官享受和卓越性能，部分原因要歸功於複雜精密的空氣力學和傳承自賽車的絕佳設計。

空氣動力學設計也值得一提。Maserati 在GT2 Stradale 上應用了大量來自賽車領域的設計元素，這些設計不僅提高了車輛在高速行駛時的穩定性，還進一步減少了風阻。車身下方的空氣動力學套件經過精心設計，以最佳化車輛的氣流管理，從而提升了車輛在彎道中的操控表現。這種從賽道上汲取靈感的設計理念，使 GT2 Stradale 不僅在直線加速上表現出色，在彎道中的表現同樣出眾，能夠提供駕駛者最直接、最真實的駕駛感受。

GT2 Stradale 同樣延續了 Maserati 對於豪華與運動並重的設計理念。這款車採用了大量輕量化材料，包括碳纖維座椅和 Alcantara 內裝，以確保在保持運動性能的同時，不犧牲內部的舒適性。

GT2 Stradale 同樣延續了 Maserati 對於豪華與運動並重的設計理念。這款車採用了大量輕量化材料，包括碳纖維座椅和 Alcantara 內裝，以確保在保持運動性能的同時，不犧牲內部的舒適性。

GT2 Stradale 同樣延續了 Maserati 對於豪華與運動並重的設計理念。這款車採用了大量輕量化材料，包括碳纖維座椅和 Alcantara 內裝，以確保在保持運動性能的同時，不犧牲內部的舒適性。

內裝部分同樣延續了 Maserati 對於豪華與運動並重的設計理念。GT2 Stradale採用了大量輕量化材料，包括碳纖維座椅和 Alcantara 內裝，以確保在保持運動性能的同時，不犧牲內部的舒適性。中控台上裝配了最新的 Maserati Connect 系統，提供了豐富的駕駛輔助功能和車輛資訊顯示。這套系統不僅能夠隨時監測車輛的運行狀態，還能為駕駛者提供最佳的行車建議，確保在各種駕駛條件下，車輛都能保持最佳狀態。


更多鏡週刊報導
【關鍵幕後】Gogoro Pulse開發者首度開腔！未曾揭露的研發秘辛是這些。
【新車發表】絕美雙門高性能敞篷車　Mercedes-AMG發表CLE 53 Cabriolet
【海外車訊】超越蝙蝠車的存在？B95 Gotham揭秘布魯斯·韋恩的奢華生活！

關鍵字：鏡週刊Maserati GT2 Stradale

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

福特「野馬60周年版」推新色！限時限量販售、再搭專屬套件

福特「野馬60周年版」推新色！限時限量販售、再搭專屬套件

Honda確認推出「類NSX」電動跑車　最快2027年亮相！

Honda確認推出「類NSX」電動跑車　最快2027年亮相！

零百只需2.8 秒！揭開Maserati GT2 Stradale神秘面紗

零百只需2.8 秒！揭開Maserati GT2 Stradale神秘面紗

台灣「國產大通7人座MPV」今年問世有變數！恐被零件自製率新制卡關

台灣「國產大通7人座MPV」今年問世有變數！恐被零件自製率新制卡關

GoShare共享機車9／2費率調漲！新增「暫停模式」臨停更方便

GoShare共享機車9／2費率調漲！新增「暫停模式」臨停更方便

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

最新文章

福特「野馬60周年版」推新色2024-08-19

Honda確認推出「類NSX」電動跑車2024-08-19

揭開Maserati GT2 Stradale神秘面紗2024-08-19

台灣「國產大通7人座MPV」今年問世有變2024-08-19

GoShare共享電動機車9／2費率漲2024-08-19

台灣BMW 530i預售339萬2024-08-19

美規Altima取消2.0渦輪動力2024-08-19

邁巴赫旗艦敞篷跑車SL 680亮相2024-08-18

「納智捷n7」征戰越野賽奪分組冠軍2024-08-18

台中F1賽車活動黃牛票1張7000元2024-08-18

熱門文章

【周焦點】MG4停售、國產7人座油耗曝2024-08-17

入手多23萬！台灣福斯Tiguan車系大調整2024-08-18

「國產7人座、新Kuga」送測油耗曝光2024-08-14

邁巴赫旗艦敞篷跑車SL 680亮相2024-08-18

HONDA「豪華全新跑旅」登場2024-08-16

台灣BMW 530i預售339萬2024-08-19

「新年式Mazda 3」日本開賣2024-08-18

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

美規Altima取消2.0渦輪動力2024-08-19

台灣「國產大通7人座MPV」今年問世有變2024-08-19

相關新聞

罵人「死T」獲判無罪　理由：不會造成名譽貶損

罵人「死T」獲判無罪　理由：不會造成名譽貶損

王齊麟遭爆是「負心漢」！　陳沂被點名評論回應了

王齊麟遭爆是「負心漢」！　陳沂被點名評論回應了

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

金門議長洪允典再爆爭議　遭串聯罷免

金門議長洪允典再爆爭議　遭串聯罷免

被騙快崩潰！　2000萬房產面臨查封

被騙快崩潰！　2000萬房產面臨查封

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】台灣MG4停售、HS與ZS限量接單　國產7人座、休旅油耗曝光

【周焦點】台灣MG4停售、HS與ZS限量接單　國產7人座、休旅油耗曝光

145.8萬起、入手多23萬！台灣「福斯Tiguan休旅」車系大調整

145.8萬起、入手多23萬！台灣「福斯Tiguan休旅」車系大調整

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

邁巴赫「旗艦敞篷跑車SL 680」亮相！引擎蓋＆頂篷滿滿肉粽標超貴氣

邁巴赫「旗艦敞篷跑車SL 680」亮相！引擎蓋＆頂篷滿滿肉粽標超貴氣

HONDA「豪華全新跑旅」登場！首搭全新平台　超帥顏值還有大空間

HONDA「豪華全新跑旅」登場！首搭全新平台　超帥顏值還有大空間

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

「新年式Mazda 3」日本開賣！配備安全升級　折合新台幣48萬

「新年式Mazda 3」日本開賣！配備安全升級　折合新台幣48萬

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366