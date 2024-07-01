死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

▲一位36歲的女子駕駛貨櫃車，行經新北市瑞芳區時撞護欄翻覆海岸邊坡，警消到場破壞車門將她救出，經搶救仍不治。（圖／資料照／CTWANT提供）

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政府宣示提升道路安全，但近來大型聯結車事故發生率與死傷人數仍不斷攀升。專家透露，近年來國內法規不斷更新，本意是讓大型聯結車的剎車系統與時俱進，行車安全上與國際接軌，然而國內的車商卻以「代表車」送驗通過後，卻無人把關後續的量產車是否以相同規格打造，而財團法人安全審驗中心竟也姑息這項取巧作法，徒具形式的審驗流程，九成以上聯結車就像「瘋」火輪，過往人車都深陷傷亡風險中。

近來大型聯結車事故不斷，6月26日一輛貨櫃車行經國道10號燕巢路段時，疑似緊急剎車造成翻覆，最後仍追撞上大貨車及施工的挖土機，車輛還橫躺路面，導至全線封閉、回堵約3公里，所幸年約50歲的駕駛僅大腿擦傷；同一天中午，新北市一名貨櫃車女駕駛行經瑞芳區台2線時，也疑因剎車不及衝出圍欄，翻落6.7米高的海岸邊，駕駛送醫搶救後仍宣告不治。這二起車禍的前一天，一輛聯結車25日行駛在員林交流下方面的員鹿路時，也撞上分隔島的交通號誌，再撞上一部等待左轉的一輛休旅車，造成對方頸部扭傷。

更早些時候，4月6日台64線下台北港匝道，也曾發生聯結車失控剎不住，先撞擊停等紅燈的砂石車，接著把其他5車往前推擠約20公尺才停下，其中一輛大型重型機車後座的女乘客被捲入車底，雙腿斷肢粉碎性骨折，送醫院搶救仍不治。

聯結車接二連三事故不斷，立委蔡易餘指出，政府為加強道路安全祭出多項措施，但聯結車等大型車輛的事故連年攀升，2017年發生1474件事故，造成1801人死傷；2018年1618件、1910人死傷；2019年1729件2087人；2020年1845件、2228人；到了2021年發生了2056件、2447人。他認為，會不會發生事故，以及肇事會不會造成死傷，煞車系統是真正關鍵。

立委林俊憲4月18日質詢當任交通部長王國材時，就以台北港這起事故為例指出，大型車輛事故的死傷率很高，政府為了減低傷亡，著手檢討道路設計、要求大車裝設視野輔助系統消除死角，用過很多方法，但去年大型車輛造成的事故率仍上升30%、死傷人數成長超過四成。他認為，問題可能出在對剎車系統的管理，監理站在驗車時根本沒有審檢剎車系統，對於已經肇事的車輛也未查驗是否已安裝合規的剎車系統，應該追查是不是偷工減料，是否少裝了應有的零組件。

▲立委林俊憲4月質詢時任交通部長王國材時，直白揭露監理站在檢驗大型車輛時根本沒有審檢剎車系統。（圖／翻攝自國會頻道）

台灣車輛產業創新協會秘書長王冠翔指出，大型聯結車的剎車比一般車輛複雜，不僅是前面的車頭要剎得住，後面的子車也必須能即時停下來，否則就算8噸重的車頭能及時剎車，也會被後方加上貨物動輒2、30噸的子車繼續推向前；因此，政府從2011年就規定，聯結車後方的子車也必須安裝剎車防鎖死系統，以免發生「剎不住」的憾事，2019年法規更要求防鎖死系統必須通過「動態剎車」的檢測，但這項要求一直沒有落實在每一輛量產車上，不符合安全法規的聯結車仍滿街跑，他估計，「目前市面上的聯結車，有9成以上實車狀態與測試代表車不一致。」

▲聯結車後方的子車加上貨物重量龐大，增加剎車難度。一輛聯結車行經高速公路近高雄鼎金路段時緊急煞車，雖然車頭停下，但後方所載的鋼樑卻往前衝破擋風玻璃。（圖／資料照／CTWANT提供）

王冠翔說，聯結車的剎車系統考量的因素很多，除了防止鎖死之外，前面車頭與後方子車也必須同步剎停，否則除了可能發生「子車推車頭」外，後面的子車在急剎下可能左右搖擺，出現「折甘蔗」斷裂的現象，甚至很容易就發生翻覆。因此，隨著科技進步，國外早就發展出電腦控制系統，可以偵測車頭、子車的剎停狀態，以及拖車左、右側的受力以及平衡，用電腦即時微調各輪的剎車力道，讓車輛能在最短的距離內平穩地剎停。

王冠翔指出，因應這些救命的新科技，國內也逐年改進車輛規格的要求，新車出廠及例行檢驗依法都應通過法規要求才能上路，但詳盡的審驗對象僅限於廠商提供測式用的那一輛「代表車」，根本沒有對後續量產的車輛把關。

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