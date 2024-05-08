明明停在格子內　卻被隔壁車主嗆「停太靠近」！網曝2點：你沒錯

▲原PO小心翼翼停好車。（圖／翻攝自PTT，以下亦同）



記者施怡妏／綜合報導

開車出門最擔心的就是找不到停車位，或是遇到技術不好的駕駛， 一名駕駛表示，停在7號停車格，小心翼翼將車停好，因為走道狹窄，還特地爬到副駕駛座下車，明明沒有超出停車格線，卻遭到隔壁車主嗆「停太近了」。貼文曝光，網友表示，不是他的錯，「是停車場的問題」。

有網友在PTT發文，「這樣停車錯了嗎？」停車時看到格子旁停了一輛賓士車，當時心想「為什麼車主不靠旁邊柱子一點」，但因為假日車位一位難求，還是選擇停在賓士旁邊，仔細喬了幾次才停好，「我從副駕駛座下車」。

然而，一下車就遇到賓士車主，對方大聲喊「這台車怎麼停這麼近！」他立刻上車移車，「我心想我停這樣錯了嗎？」明明沒超出停車格，還特地從副駕駛座下車，小心謹慎不要碰到別人的車，「我如果停正中間我應該下不來」。

對此，網友紛紛表示，雙方都沒錯，是停車場的問題，「都沒跨線都沒錯，怪場地畫那什麼格子」、「停車場的錯，不要想太多」、「格子內都沒有對錯，但是否被刮就機率問題」、「只能說線畫太爛吧，認真講賓士也沒超線」、「格子的問題，但愛開大車就只能自己吞」。

也有網友指出，「這賓士有問題，旁邊空這麼多他不靠柱子那邊，是我一定嗆他」、「格子小，旁邊有空間又不靠邊真的很北爛」、「賓士旁邊有空間，還要停中間」、「以常理來說是賓士的問題，他應該要靠柱子那側，不會妨礙到他下車」。