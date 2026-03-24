ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣Kia「改款新Sportage」要來了！導入全新油電4月上市

▲台灣Kia新Sportage已在最後籌備階段，離上市不遠。（圖／翻攝自Kia）

▲台灣Kia新Sportage已在最後籌備階段，離上市不遠。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣Kia動作頻頻，日前才剛上市重點產品新Stonic，接下來輪到中型休旅主力的Sportage，改款新Kia Sportage不僅在台灣測試，更在車安網取得合格證，種種跡象都表示新Sportage離上市已經不遠。

▲台灣Kia新Sportage已在最後籌備階段，離上市不遠。（圖／翻攝自Kia）

▲改款除了外觀、內裝換新，動力將迎來重大革新。

處在競爭激烈的休旅戰場，Kia Sportage一直是品牌銷售主力之一，此次改款不只是例行更新，更是產品戰力的一次關鍵升級。改款最重要的重點，就是導入全新1.6升Turbo Hybrid油電系統。

除了原本的1.6升渦輪汽油動力之外，全新油電版本自然受到不少消費者期待，擁有約235匹馬力與37.4公斤米扭力，不僅性能更強，同時也能帶來更好的油耗表現。

▲台灣Kia新Sportage已在最後籌備階段，離上市不遠。（圖／翻攝自Kia）

▲外觀、內裝整容修飾，帶來頗有新意的新鮮感。

外觀部分，小改款Sportage換上更具科技感的設計風格，導入直立式LED頭燈，搭配琥珀色日行燈，整體視覺更銳利。車內依舊維持雙12.3吋曲面螢幕配置，科技感依然是強項，並支援無線Apple CarPlay、Android Auto與OTA更新等功能。

今年台灣中型休旅戰場升溫，不少品牌紛紛積極發展油電動力，如福特Territory、HONDA CR-V等，台灣正式進入中型油電休旅的戰國時代。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：kiaSorento7人座SUV休旅旅行車Ceed SportswagonSportage

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

推薦閱讀

「國產全新休旅來了」力抗高油價！鴻華先進Cavira上路測試今年開賣

「國產全新休旅來了」力抗高油價！鴻華先進Cavira上路測試今年開賣

高油價不用怕！「TOYOTA全新跑旅」可跑600公里　台灣將爭取導入

高油價不用怕！「TOYOTA全新跑旅」可跑600公里　台灣將爭取導入

台灣Kia「改款新Sportage」要來了！導入全新油電4月上市

台灣Kia「改款新Sportage」要來了！導入全新油電4月上市

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

保時捷新車「大陸銷量暴跌26％」！本土電動車崛起衝擊豪華品牌

保時捷新車「大陸銷量暴跌26％」！本土電動車崛起衝擊豪華品牌

Honda喜美Type R「兇猛寬體套件問世」！Liberty Walk出手必屬佳品

Honda喜美Type R「兇猛寬體套件問世」！Liberty Walk出手必屬佳品

最新文章

「國產全新休旅來了」力抗高油價2026-03-24

「TOYOTA全新跑旅」可跑600公里2026-03-24

台灣Kia「改款新Sportage」要來了2026-03-24

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光2026-03-24

保時捷新車大陸銷量暴跌26％2026-03-24

Honda喜美Type R兇猛寬體套件問世2026-03-23

台灣「新年式BMW 4系列」開賣2026-03-23

台灣「大改款LEXUS房車」換2.0升油電4月上市2026-03-23

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬2026-03-23

台灣本田「2款全新進口車」來了2026-03-23

熱門文章

台灣「大改款LEXUS房車」換2.0升油電4月上市2026-03-23

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬2026-03-23

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光2026-03-24

台灣本田「2款全新進口車」來了2026-03-23

保時捷新車大陸銷量暴跌26％2026-03-24

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬2026-03-23

Honda喜美Type R兇猛寬體套件問世2026-03-23

台灣「Nissan改款國產休旅曝光2026-03-23

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

「TOYOTA全新跑旅」可跑600公里2026-03-24

相關新聞

最高漲15萬！台灣「新年式BMW 4系列」開賣　雙門、四門都有

最高漲15萬！台灣「新年式BMW 4系列」開賣　雙門、四門都有

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬」台灣導入再等等！質感升級更好看

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬」台灣導入再等等！質感升級更好看

台灣本田「2款全新進口車」來了！休旅先發、油電省油平均油耗22.1km/L

台灣本田「2款全新進口車」來了！休旅先發、油電省油平均油耗22.1km/L

台灣「Nissan改款國產休旅曝光」迎戰CR-V、Territory！離今年上市不遠

台灣「Nissan改款國產休旅曝光」迎戰CR-V、Territory！離今年上市不遠

德國改裝大廠130周年慶「推限量特仕車」！Audi RS6狂榨800匹馬力

德國改裝大廠130周年慶「推限量特仕車」！Audi RS6狂榨800匹馬力

讀者迴響

熱門文章

高油價、豪華油電車拚省油！台灣「大改款LEXUS房車」換2.0升油電4月上市

高油價、豪華油電車拚省油！台灣「大改款LEXUS房車」換2.0升油電4月上市

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬」台灣導入再等等！質感升級更好看

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬」台灣導入再等等！質感升級更好看

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

台灣本田「2款全新進口車」來了！休旅先發、油電省油平均油耗22.1km/L

台灣本田「2款全新進口車」來了！休旅先發、油電省油平均油耗22.1km/L

保時捷新車「大陸銷量暴跌26％」！本土電動車崛起衝擊豪華品牌

保時捷新車「大陸銷量暴跌26％」！本土電動車崛起衝擊豪華品牌

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬！台灣已註冊車迷敲碗好想要

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬！台灣已註冊車迷敲碗好想要

Honda喜美Type R「兇猛寬體套件問世」！Liberty Walk出手必屬佳品

Honda喜美Type R「兇猛寬體套件問世」！Liberty Walk出手必屬佳品

台灣「Nissan改款國產休旅曝光」迎戰CR-V、Territory！離今年上市不遠

台灣「Nissan改款國產休旅曝光」迎戰CR-V、Territory！離今年上市不遠

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366