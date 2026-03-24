台灣Kia「改款新Sportage」要來了！導入全新油電4月上市

▲台灣Kia新Sportage已在最後籌備階段，離上市不遠。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣Kia動作頻頻，日前才剛上市重點產品新Stonic，接下來輪到中型休旅主力的Sportage，改款新Kia Sportage不僅在台灣測試，更在車安網取得合格證，種種跡象都表示新Sportage離上市已經不遠。

▲改款除了外觀、內裝換新，動力將迎來重大革新。

處在競爭激烈的休旅戰場，Kia Sportage一直是品牌銷售主力之一，此次改款不只是例行更新，更是產品戰力的一次關鍵升級。改款最重要的重點，就是導入全新1.6升Turbo Hybrid油電系統。

除了原本的1.6升渦輪汽油動力之外，全新油電版本自然受到不少消費者期待，擁有約235匹馬力與37.4公斤米扭力，不僅性能更強，同時也能帶來更好的油耗表現。

▲外觀、內裝整容修飾，帶來頗有新意的新鮮感。

外觀部分，小改款Sportage換上更具科技感的設計風格，導入直立式LED頭燈，搭配琥珀色日行燈，整體視覺更銳利。車內依舊維持雙12.3吋曲面螢幕配置，科技感依然是強項，並支援無線Apple CarPlay、Android Auto與OTA更新等功能。

今年台灣中型休旅戰場升溫，不少品牌紛紛積極發展油電動力，如福特Territory、HONDA CR-V等，台灣正式進入中型油電休旅的戰國時代。