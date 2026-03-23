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Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬」台灣導入再等等！質感升級更好看

▲日規推出新年式改款Mazda CX-60！台灣有望今年跟進。（圖／翻攝自Mazda）

▲日規推出新年式改款Mazda CX-60！台灣有望今年跟進。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本經銷商才剛爆料新年式改款Mazda CX-60，原廠也在第一時間公布上架，雖然外觀沒有大刀闊斧改動，但透過配備強化與車型編成調整，進一步拉高整體產品競爭力，當地售價折合新台幣76萬。

▲日規推出新年式改款Mazda CX-60！台灣有望今年跟進。（圖／翻攝自Mazda）

▲日規新年式CX-60外觀追加新車色。

日規新年式Mazda CX-60開價382.8～649.55 萬日圓，折合新台幣76～113萬，對台灣市場來說，本就跟日本動向息息相關，日規已推出新年式改款CX-60，那台灣市場有望在今年跟進。

外觀部分僅針對細節進行調整，柴油車型將排氣尾管由原本鍍鉻改為黑化設計，營造更運動化的視覺效果，同時新增「極境灰」新車色，原本好評的鋯石棕車色，也開放多車系選擇，讓整體質感更成熟。

▲日規推出新年式改款Mazda CX-60！台灣有望今年跟進。（圖／翻攝自Mazda）

▲內裝推出質感更優的酒紅色真皮。

新年式重點反而在內裝與配備，原廠增加兩款高階車型，主打更高級的皮革鋪陳，其中酒紅色真皮內裝成為最大亮點，直接把CX-60的豪華氛圍再往上拉一個層級，鎖定更重視質感的買家族群。

回到台灣市場，這次日本已經率先推出新年式，其實就等於替台灣鋪路，以Mazda過往節奏來看，日規更新後通常不會拖太久，台灣很高機率在今年內就會跟進導入，尤其CX-60本來就是品牌在台的重要戰略車款之一。台灣動力估計繼續維持2.5升自然進氣、3.3升6缸汽油渦輪配置。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

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