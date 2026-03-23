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台灣「Nissan改款國產休旅曝光」迎戰CR-V、Territory！離今年上市不遠

▲Nissan X-Trail送測曝光！離今年上市不遠了。（圖／翻攝自Nissan、環境部）

▲Nissan X-Trail送測曝光！離今年上市不遠了。（圖／翻攝自Nissan、環境部）

記者徐煜展／綜合報導

雖然進口的6代TOYOTA RAV4展現強悍的壓制力，但國產休旅也不是吃素的，國產休旅也都在陸續出招，接下來除了有油電HONDA CR-V即將上陣外，改款新Nissan X-Trail也同步曝光完成送測，預計將在今年2季左右開賣。

▲Nissan X-Trail送測曝光！離今年上市不遠了。（圖／翻攝自Nissan、環境部）

▲首波都是採1.5升輕油電的國產車型，而e-Power則維持進口。

從送測資訊來看，台灣小改款X-Trail一口氣出現5筆資料，國產均採用輕油電系統，動力配置維持1.5升三缸VC-Turbo可變壓縮比引擎，搭配12V輕油電系統，具備204匹馬力、30.6公斤米輸出，日前台灣網友已捕獲到X-Trail現身道路拍攝廣告花絮，不排除國產X-Trail會複製Sentra、Kicks成功的銷售策略，推出櫻花版新車型。

▲Nissan X-Trail送測曝光！離今年上市不遠了。（圖／翻攝自Nissan、環境部）

▲海外X-Trail經過整容後帶來動感新氣象。

參考國外配置，改款X-Trail在車頭視覺上進一步強化侵略感，水箱護罩面積明顯放大，搭配更立體的前保桿兩側造型，營造出更有氣勢的第一印象，頭燈組也同步換新，下緣加入黑色三角形飾板，讓整體層次更分明，再配上更銳利的日行燈輪廓，成功拉出更年輕、動感的視覺效果。

隨著送測資料曝光，小改款X-Trail的上市已經在蓄勢待發，接下來就看Nissan在配備編成與價格策略上端出多少誠意，能否在激烈的國產SUV戰場中重新站穩腳步，也成為市場關注焦點。

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