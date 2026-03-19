零關稅美規車晚點到、國產先催買氣！裕隆日產2款新車上市一周接單破百

▲台灣Nissan上周推出2款國產車！引起不少話題、買氣升溫。（圖／翻攝自Nissan、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣去年車市冷颼颼，但今年不少品牌看好車市即將回暖，紛紛在2026年第一季推出話題新車上市，裕隆日產Nissan更在今3月19日表示，上週剛上市的櫻花版Sentra、Kicks國產車引起消費者共鳴，首周上市創下破300張訂單、影音平台播放量超過140萬次！

▲櫻花版新車型神助攻，買氣、話題都獲得好評。

台灣Nissan上週推出Sentra、Kicks櫻花版新車型，並提供59.9萬元起超值規格及全新車色，迅速獲得消費者大量正面肯定，上市首週即接300張訂單，而全新日系風格廣告更獲得好評回饋，二支影片於Youtube影音平台上線單週已累積超過140萬次影片播放量，成為Nissan近年來最直擊人心的成功廣告。

事實上，除了已經上市的Sentra、Kicks櫻花版外，日前已經有不少人直擊新X-Trail正在台灣拍攝廣告宣傳，X-Trail不排除複製Sentra、Kicks櫻花版成功模式，抓緊攻勢推出國產X-Trail櫻花版，而進口的X-Trail e-Power則可能照原先計劃於第2～3季推出小改款。

▲裕隆日產日前透露今年5月將有進一步的美規車計劃宣布。

裕隆日產更是目前積極表態爭取美規車導入規劃，Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而海外即將發表的全新跑旅Infiniti QX65也正在原廠計劃中。

除了裕隆日產外，日前和泰也透露美規車計劃，和泰美規車名單鎖定台灣相對缺乏的大型SUV與皮卡產品，雖然和泰並未直接點名新車名單，但可預測的是，像是TOYOTA Highlander、Grand Highlander、Tundra、LEXUS TX等美規熱門車款，都被視為潛在導入名單。