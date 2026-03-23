台灣本田「2款全新進口車」來了！休旅先發、油電省油平均油耗22.1km/L

▲HONDA ZR-V、Prelude都出現在環境部完成送測。（圖／翻攝自環境部、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

去年在台北車展現身、讓不少車迷敲碗期待的HONDA ZR-V、Prelude，如今終於有了更明確的上市訊號！近期出現在環境部噪音審驗送測名單中，且僅送測一筆資料，幾乎可確定導入版本與先前台灣本田預告一致，主打e:HEV油電動力，距離正式發表時間已經不遠。

▲ZR-V以進口導入，是關鍵的休旅新戰力。

繼HR-V與CR-V後，ZR-V可說是台灣本田關鍵的休旅戰力，與11代Civic共用平台打造，車身尺碼4570×1840×1620mm、軸距2655mm，在空間與操控表現上都具備不錯基礎，也讓整體產品調性更偏向都會質感SUV。

ZR-V在台灣僅規劃導入e:HEV油電系統，參考日規設定，採用2.0升四缸自然進氣引擎搭配雙電動馬達架構，汽油引擎輸出為141匹馬力、18.6公斤米扭力，電動馬達則具備184匹馬力、32.1公斤米扭力表現，並結合鋰電池組運作。

系統強調以電驅為主的行駛邏輯，不僅帶來更順暢的加速感，同時也兼顧油耗表現，WLTC平均油耗可達22.1km/L，對於台灣消費者來說相當具吸引力。

▲HONDA Prelude同樣預計今年上市。

除了ZR-V之外，話題度極高的Prelude雙門跑車也在名單中，也預計會在今年上市，動力同樣採2.0升e:HEV油電，是今年相當美型的雙門跑車代表，不僅帥還很省油。