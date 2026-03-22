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德國改裝大廠130周年慶「推限量特仕車」！Audi RS6狂榨800匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

適逢品牌成立一百三十週年，德國知名改裝廠 ABT Sportsline 正式揭開年度紀念計劃的序幕，推出首款限量特仕車型 RS6-LE 800。這款以現有 RS6 Legacy Edition 為基礎開發的作品，不僅是三部紀念車型中的第一款，更以限量三十輛的稀有規模，彰顯品牌走過四個世代、從鐵匠鋪蛻變為全球車壇改裝巨擘的歷史軌跡。該車型透過專屬性能升級與設計語彙，試圖在收藏價值與動態表現之間取得全新平衡點。

ABT 歡慶 130 週年，首發紀念版 Audi RS6-LE 800 限量登場

外觀設計上，RS6-LE 800 採用名為「釹元素」（Neodym）的專屬配色主題，透過金色細節貫穿全車。車身配置 22 吋消光霧金 IR22 鍛造輪圈，與外露的碳纖維套件形成鮮明對比；包括前下擾流、後分流器的飾條，乃至於車身多處的廠徽與車型銘版，皆以同色調處理。空氣力學套件涵蓋前葉子板散熱孔、水箱護罩飾條、引擎蓋飾板與後擾流翼等部件，車室內部則提供可選配的碳纖維飾板搭配金色粒子紋理，延續外在的視覺基調。

ABT 歡慶 130 週年，首發紀念版 Audi RS6-LE 800 限量登場

ABT 歡慶 130 週年，首發紀念版 Audi RS6-LE 800 限量登場

ABT 歡慶 130 週年，首發紀念版 Audi RS6-LE 800 限量登場

座艙內部延續運動化與紀念氛圍的融合，配備 Alcantara 包覆的 ABT 方向盤、碳纖維換檔撥片與排檔桿蓋，座椅頭枕處則繡有 RS6-LE 專屬徽飾。迎賓踏板採 Dinamica Soul 材質並附有車型字樣，搭配啟動按鍵蓋與行李廂墊等細節處的品牌標誌，強化專屬感。每一輛車更隨附一枚「130 Years of ABT」紀念硬幣，以時間膠囊的形式鑲嵌於車內，成為限量車型獨有的身份印記。

ABT 歡慶 130 週年，首發紀念版 Audi RS6-LE 800 限量登場

性能表現方面，RS6-LE 800 搭載代號 ABT POWER R 的動力升級套件，將原本具備 600~630 匹馬力的 V8 引擎，一舉推升至 800 匹馬力與 980 牛頓米扭力的水準。這項提升主要歸功於換裝 ABT 高效能渦輪增壓器、中央冷卻器與機油冷卻系統，使最大輸出較常規版 RS6 Legacy Edition 的 760 匹馬力更上層樓。

ABT 歡慶 130 週年，首發紀念版 Audi RS6-LE 800 限量登場

此車不僅是 ABT Sportsline 2026 年度三款紀念作品的首發之作，也象徵品牌從 1920 年代與 Horch 及 Audi 建立合作關係以來，持續深耕改裝領域的策略延續。正如執行長 Hans-Jürgen Abt 所言，這款車只是系列的開端，後續兩款特仕車型將陸續問世。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪RS6LE800ABT改裝旅行車高性能汽車新車

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