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最高漲15萬！台灣「新年式BMW 4系列」開賣　雙門、四門都有

▲台灣BMW一口氣端出4系列新年式，雙門Coupe、四門Gran Coupe、敞篷Convertible全都有。（圖／翻攝自BMW）

▲台灣BMW一口氣端出4系列新年式，雙門Coupe、四門Gran Coupe、敞篷Convertible全都有。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣BMW總代理汎德今（23日）正式發表全新年式BMW 4系列車系，包含BMW 4系列Coupe M Racing Edition雙門跑車、BMW 4系列Gran Coupe M Racing Edition四門跑車，以及BMW 430i xDrive Convertible M Sport敞篷跑車，建議售價自269萬元起。

▲台灣BMW一口氣端出4系列新年式，雙門Coupe、四門Gran Coupe、敞篷Convertible全都有。（圖／翻攝自BMW）

▲雙門、四門轎跑分別有8萬小漲。

一如《ETtoday車雲》去年從經銷端取得消息相符，台灣4系列果真在新年式迎來一波小漲幅，新年式BMW 4系列Coupe M Racing Edition雙門跑車與4系列Gran Coue M Racing Edition四門跑車，全面升級M Sport進階套件，外觀導入M煞車套件（紅色）、燻黑造型頭燈、黑色高光澤窗框、黑色高光澤擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件，營造熱血沸騰的競技氛圍。

全新年式BMW 4系列Coupe M Racing Edition雙門跑車與4系列Gran Coupe M Racing Edition四門跑車座艙同步升級，導入M縫線安全帶，於細節中勾勒鮮明競技氣息。其中，430i M Racing Edition專屬升級Vernasca豪華真皮內裝，並配備駕駛座腰部寬度調整功能，提供優異的包覆與支撐，強化駕馭時的舒適與掌控。

動力表現同步強化，導入Sprint運動衝刺功能，一指觸發剽悍動能，瞬間釋放駕馭激情。420i M Racing Edition進一步搭載光型變化智慧LED頭燈與BMW雷射尾燈；430i Coupe M Racing Edition雙門跑車則專屬升級19吋M雙幅式995M型深色鋁圈，勾勒令人屏息的戰鬥跑格。

▲台灣BMW一口氣端出4系列新年式，雙門Coupe、四門Gran Coupe、敞篷Convertible全都有。（圖／翻攝自BMW）
Coupe車型提供420i Coupe M Racing Edition、430i Coupe M Racing Edition車型，售價分別為269、322萬，相較去年入手門檻有8萬漲幅。

有空間優勢的Gran Coupe四門車型，提供420i Gran Coupe M Racing Edition、430i Gran CoupeM Racing Edition等車型，售價為271、324萬，同樣與去年相比，門檻也有8萬漲幅。

▲台灣BMW一口氣端出4系列新年式，雙門Coupe、四門Gran Coupe、敞篷Convertible全都有。（圖／翻攝自BMW）

▲敞篷4系列從後驅升級四驅操控更穩，配備也有感升級雙前座通風與加熱座椅。

430i xDrive Convertible M Sport敞篷跑車相較過去漲幅最有感來到15萬，售價355萬，不過從原本後驅升級操控更穩、更有樂趣的xDrive四驅系統，且配備也升級雙前座通風與加熱座椅，讓車主在盡情享受開篷馳騁的同時，依然保有舒適從容的駕馭體驗。

▲台灣BMW一口氣端出4系列新年式，雙門Coupe、四門Gran Coupe、敞篷Convertible全都有。（圖／翻攝自BMW）

▲台灣BMW一口氣端出4系列新年式，雙門Coupe、四門Gran Coupe、敞篷Convertible全都有。（圖／翻攝自BMW）

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