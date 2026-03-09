「MG全新休旅」現身！放大版MG4來了、空間更大更舒適

▲MG全新休旅於大陸現身測試！被譽為是放大版的MG4。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

為了彌補MG4在空間的弱勢！MG計劃推出全新休旅補戰力，該車已現身在大陸測試，外界普遍認為是放大版的MG4，不僅車身尺碼比MG4更大，定位也將瞄準的主流中型電動休旅級距。

▲車頭採用與MG4類似的造型，但尺碼比現行MG4更大。此為現行款MG4。（圖／翻攝自MG）

新車在造型上延續MG近年主打的家族化設計語彙，車頭造型都與MG4神似，外觀可見銳利造型頭燈搭配貫穿式燈條，整體視覺層次比MG4更豐富，同時也保留品牌辨識度極高的發光Logo設計，營造科技感十足的電動車風格。

值得注意的是，測試車並未採用近年電動車常見的隱藏式車門把手，而是使用傳統機械式門把，看來是為了符合大陸最新安全規範，未來新車將逐漸取消隱藏式車門把手。

▲新休旅與現行MG4共用平台，不排除導入續航更強的固態電池。

新車預期會與MG4共享平台，將導入品牌目前主打的半固態電池技術，以及OPPO手機互聯等智慧化功能，延續MG4主打高性價比與科技配置的產品策略。

新車將補上MG在電動SUV級距的產品空缺，並與MG HS等燃油休旅形成不同動力的產品線布局，進一步強化品牌在電動車市場的競爭力。