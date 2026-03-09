ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為大陸廣汽豐田年度重點大作！全新bZ7自去年上海車展發表後，等了快1年的時間正式啟動接單，對手鎖定特斯拉Model 3，bZ7打算用價格戰迎擊，透過當地補貼限時優惠，折合新台幣69萬！

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ7提供5款車型，不僅空間技壓Camry，電車bZ7售價比油車Camry還便宜。

廣汽豐田官方公布共5款車型，預售價落在17.98萬至23.98萬元人民幣，若搭配預售優惠補貼，入手門檻甚至可壓到15.68萬元，折合新台幣69萬。全新bZ7開價比油車Camry還便宜，能看出原廠要以價格戰話題吸訂單。Camry在廣汽豐田提供2.0升汽油、油電等三種動力，Camry售價人民幣17.18萬起跳。

bZ7延續品牌電動車家族風格，車頭採用貫穿式LED日行燈，搭配下方大面積進氣造型，整體視覺有點類似「錘頭鯊」的輪廓，看起來更具科技感與運動氣息。車側則採用溜背轎跑線條，搭配長軸距比例，整體姿態相當修長。

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內科技配備眼花撩亂，並具有氣壓懸吊。

車內採用數位儀表搭配15.6吋2K中控螢幕，導入HarmonyOS 5.0鴻蒙座艙系統，可支援語音互動、AI學習功能。原廠更強調bZ7搭載氣壓懸吊、零重力舒壓座椅等主打車內舒適。

新車提供88.13、71.35kWh兩種電池規格，88.13kWh對應單馬達與雙馬達，依車型不同擁有680、700、710公里等續航力；71.35kWh則有600公里。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3C-HR+bZ4X Touring

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

