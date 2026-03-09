ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「新年式跨界7人座MPV海外開賣」新台幣60萬有找！搭載1.5升動力

▲TOYOTA於南非市場推出高人氣Rumion新年式MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於南非市場推出高人氣Rumion新年式MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

聚焦在新興市場的TOYOTA Rumion，近期在南非市場推出新年式更新，當地售價為30.79萬至40.36萬南非幣，換算約新台幣59萬～77萬元，對於需要多人乘載的家庭買家來說，TOYOTA Rumion仍維持親民的門檻。

▲TOYOTA於南非市場推出高人氣Rumion新年式MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於南非市場推出高人氣Rumion新年式MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Rumion主打3排7人座空間，並加入市場流行的跨界元素。

藉由TOYOTA、Suzuki緊密的合作關係，以Suzuki Ertiga平台打造而成的TOYOTA Rumion雙生車，尺碼4,420x1,735x1,690mm、軸距2,740mm，雖然尺碼不算特別突出，但卻擁有多元的3排7人座空間。

新年式一大重點換上新的車頭造型，向TOYOTA Innova Hycross靠攏，讓原本偏務實的MPV造型多了幾分動感與辨識度。

▲TOYOTA於南非市場推出高人氣Rumion新年式MPV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝用料材質優化升級，並帶來更便利的科技互動。

車內部分則著重在科技便利性升級，新年式導入7吋中央觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，同時整合TOYOTA i-Connect遠端服務功能，讓車主可透過手機進行遠端操作。

動力維持1.5升自然進氣搭配5速手排或4速自排變速箱，繳出102匹馬力、14公斤米扭力。

