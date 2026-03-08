新一代Mazda CX-5日本接單「新台幣70萬有找」！台灣今年下半季上場

▲日規新一代CX-5經銷端已悄悄開始接單！將在近期正式上市。（圖／資料照、Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年中型休旅大戰好精彩，TOYOTA RAV4、HONDA CR-V、福特Territory積極搶市，新一代CX-5也預計下半季登台，而日本市場已有不少重點資訊參考，日規預計4～5月上市，並且已經有初步的車型與接單售價供台灣消費者參考。

▲日規提供3種車型，2.5升動力有前驅、四驅可選。

日規新一代CX-5提供S、G 、L三種車型，經銷端接單售價330～430.65 萬日圓，折合新台幣約66～87萬，值得注意的是，日規與歐洲市場相同，採2.5升排氣量搭配輕油電，這也就表現目前全球CX-5加上北美市場，都是2.5升排氣量，尚未出現更入門的2.0升汽油。

這也就代表台灣導入的新一代CX-5，將跟進全球規格，台灣業務端日前已表示，會以2.5升作為主力動力，對台灣消費者來說會有一個明顯變化，就是稅金門檻將比過去提高一級。

過去台灣販售的CX-5提供2.0升與2.5升兩種汽油動力，其中2.0升版本因排氣量較小，在牌照稅與燃料稅方面較具優勢，也成為不少車主入門選擇，如果未來只剩2.5升版本，持有成本勢必會比過去略高一些。

▲CX-5空間有感放大，但多了一級稅金門檻，仍相當考驗消費力道。

對台灣消費者而言，新一代CX-5確實在空間、科技與質感上都有明顯進化，但少了2.0升汽油後，價格與稅金結構是否會影響市場接受度，也將成為新一代CX-5上市後的一大觀察重點。