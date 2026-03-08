ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「新一代LEXUS ES稅金更便宜」倒數上市！首搭新2.0升油電作主力

▲台灣新一代ES提供油電、電動版雙動力！預計4月上市。（圖／翻攝自LEXUS）

▲台灣新一代ES提供油電、電動版雙動力！預計4月上市。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

測試車在台灣趴趴造的新一代LEXUS ES，預計4月上市，而經銷端業務更爆出關鍵的重點動力、配備編成，台灣ES首度導入2.0升油電取代2.5升油電，另還有全新電動版，象徵ES已經全面捨棄純燃油動力，進入新能源時代。

▲油電維持300h舊名稱！不過導入新的2.0升動力。

▲油電維持300h舊名稱！不過導入新的2.0升動力。

台灣新一代ES其中最引人注意的亮點，車系首度加入2.0升油電動力，車型為300h，相較過去300h的2.5升系統，新動力不只排氣量更小，也讓整體稅金負擔更有優勢，對於不少想入主豪華房車的消費者來說，門檻自然更親民。

ES 300h提供豪華版、頂級版2種車型，入門搭載18吋鋁圈、數位儀錶、14吋中控螢幕、電動天窗、電動尾門等；頂級版升級雙前座加熱通風座椅、PVM環景影像、HUD抬頭顯示、車門自動吸附等。全車系都標配LSS 4.0＋安全防護。

▲台灣新一代ES提供油電、電動版雙動力！預計4月上市。（圖／翻攝自LEXUS）

▲全車系標配LSSS＋4.0安全防護，電動版具有電子懸吊與電子四驅系統。

台灣也會導入全新電動版ES 500e，提供頂級、旗艦款2種車型，相較油電車型，電動入門就搭載19吋鋁圈、64色氣氛等，以及電動版標配的Direct 4四驅系統，AVS電子懸吊等。

全新ES採用升級後的TNGA GA-K平台打造，車身尺碼同步放大，並同時提供Hybrid油電與純電動力，象徵LEXUS招牌豪華房車正式邁入全面電氣化時代，過去的ES 200、ES 250純燃油動力不再提供。

而對台灣市場來說，2.0升油電的加入可說是最大關鍵，在維持油電節能優勢的同時，還能降低稅金與購車門檻，未來若價格策略得宜，很可能成為新一代ES的主力銷售車型，隨著ES新2.0升油電，似乎也幫未來的NX、RS車系的動力更新埋下伏筆。

關鍵字：LEXUSESTOYOTACamry房車油電

