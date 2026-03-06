ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

 ▲三菱XForce台灣接單；RAV4、CX-5明年登台；油電CR-V台灣開始測試。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲經銷端業務已經爆出汽油進入出清階段！全新油電將來補位。（圖／翻攝自HONDA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣HONDA CR-V即將告別純燃油時代，經銷端業務指出，1.5升渦輪汽油車型庫存已進入最後階段，最後一批車源正在消化，CR-V汽油動力即將告別台灣市場，要以油電作為世代交替象徵，以國產、稅金優勢挑戰6代TOYOTA RAV4。

▲泰國發表改款新HONDA CR-V！以後只賣油電動力。（圖／翻攝自HONDA）

▲汽油進入銷庫存階段，業務釋出讓利價值20萬的優惠。油電CR-V預計第2季報到。

台灣CR-V汽油版搭載1.5升渦輪引擎，售價為105.9萬～127.9萬元。隨著庫存逐步出清，市場也出現不小促銷力道，經銷端祭出保固、贈品與各種優惠方案，整體折算下來約有接近20萬元價值優惠，對於想入手CR-V的消費者來說算是最後撿便宜的時機。

值得關注的是，從去年開始測試的2.0升油電CR-V，最快將在第2季上場補位，直接填補汽油退場空缺，這也是較合理的戰術安排，不僅油電維持較親民的汽油入手門檻，又能相較RAV4的2.5升油電少一級的稅金與國產優勢，讓油電CR-V與RAV4來場對決。

台灣中型SUV早已進入油電化時代，包括Nissan X-Trail、TOYOTA RAV4、福特Territory、Hyundai Tucson L等車都已主打電氣化動力。CR-V若正式停止汽油版本、改由油電接手主力，不只符合全球產品策略，也將讓台灣市場的油電SUV競爭再度升溫。

