TOYOTA「6代RAV4插電式油電」日本開賣！新台幣120萬比台灣更省油

▲6代TOYOTA RAV4 PHEV日本發表！比台灣標準款油電更省油。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4於日本正式發表PHEV插電式油電，提供2款車型，帥氣的GR Sport也沒缺席，新車售價折合新台幣120萬起，不僅售價與台灣標準款的2.5升油電價格接近，PHEV具備更省油的純電續航能力。

▲日本RAV4 PHEV提供2款車型，月販售目標700輛。

台灣RAV4目前僅有2.5升油電版本，售價104萬元起跳。而日本RAV4 PHEV帶來Z、GR Sport兩款車型，售價分別為600萬、630萬日圓，若以日本RAV4 PHEV 600 萬日圓換算約 120 萬台幣來看，等於多花十多萬，就能升級插電系統、更強馬力與純電行駛能力，難怪不少人直呼「這定價真的很香」。

RAV4 PHEV相較5代來說，升級最新6代THS油電系統，動力核心為2.0升自然進氣引擎搭配前後電動馬達，搭配E-Four 電子四驅架構。整體綜效輸出來到約329匹馬力，是車系中最強性能的RAV4擔當。

PHEV最大差異在於電池容量升級，可提供更長純電行駛距離。日常通勤、接送小孩或市區移動，大多數情境都能以純電完成，在特殊狀況下，能擁有一滴油不沾的省油實力。

▲台灣2.5升油電有提供GR Sport車型，而日本GR Sport則為PHEV專屬。

隨著RAV4 PHEV發表，日本也首度迎來GR Sport車型，GR Sport 車型更加入專屬運動化套件，包括黑化外觀元素、專屬鋁圈與運動化懸吊設定，整體氛圍更貼近性能 SUV 取向，而不只是單純的省油節能車。

座艙維持 RAV4 既有實用導向設計，中控台配置多媒體觸控螢幕與數位儀錶，支援智慧型手機連結功能。高階車型更加入專屬運動化座椅與紅色縫線點綴，強調性能氛圍。安全部分搭載完整TOYOTA主動安全系統，包括 ACC 主動式車距巡航、車道維持輔助、預警煞車系統等，屬於同級水準之上。

