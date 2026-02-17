Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Honda日前釋出全新 Super-One 量產版預告，延續先前於日本移動展亮相的原型概念，並強調其精神源自 1980 年代的經典性能小車 City Turbo II。

Super-One 並非單純強化版 N-One e:，而是一款定位為「城市尺寸電動熱血小鋼砲」。外觀方面，車頭採用重新設計的保桿與功能性進氣孔，車側加入外擴「blister fenders」輪拱造型，搭配車頂尾翼與 15 吋專屬鋁圈，並配備更寬的 Yokohama 輪胎，整體視覺與操控取向更為鮮明。

車身尺碼為 3,589mm × 1,573mm × 1,616mm，較標準 N-One e: 更長、更寬也更高，但軸距維持 2,520mm。由於車寬突破日本輕自動車標準，Super-One 將歸類為一般乘用車，而非 kei car。車色新增專屬 Boost Violet Pearl，另提供多種單色與雙色塗裝選擇。

內裝延續 N-One e: 架構，但換上側向支撐更強的運動化座椅與紫色飾條。7 吋數位儀表在啟動 Boost Mode 時會顯示模擬轉速錶，搭配 Active Sound Control 主動聲浪系統，透過標配 8 支 Bose 喇叭模擬換檔與引擎聲效，營造燃油車般駕馭氛圍。配備方面，標準搭載 9 吋中控螢幕、加熱座椅、加熱方向盤與完整 Honda Sensing 駕駛輔助系統。

動力採前置電動馬達，原廠尚未正式公布數據，但先前資訊指出 Boost Mode 模式下最大輸出約 94 匹馬力，相較 N-One e: 的 63 匹馬力有所提升。電池容量與續航數據仍待公布，標準 N-One e: 採用 29.6kWh 電池組。底盤部分進行專屬調校，包括降低車高與加寬輪距，以強化操控表現。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

