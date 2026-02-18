ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

▲LEXUS ES進軍歐洲市場，油電、電動版全都有。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS今年重點新車，肯定是已經在台北車展亮相的新一代ES。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS在台灣2026年新車動向逐漸明朗，從目前已公開與市場動向來看，最關鍵角色無疑就是大改款新一代ES，同時日本市場傳出將推出改款NX，也讓台灣市場多了一個值得期待的重點。

▲LEXUS ES進軍歐洲市場，油電、電動版全都有。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代ES已經在台北車展亮相，預計導入300h油電、500e電動版。

這一代 ES 不只是單純換代，而是正式跨入LEXUS新世代電氣化房車的關鍵作品。外觀設計全面翻新，線條更簡潔俐落，整體風格也明顯朝向品牌新世代電動車語彙靠攏，內裝同樣走向更強烈的數位化與科技感，座艙質感與操作體驗都比現行款更上一層樓，空間表現更是不輸主流級距的休旅。

動力編成更是這次 ES 的最大亮點，台灣市場預期將導入油電 ES 300h，同時首度引進純電版本 ES 500e，形成油電與純電並行的銷售策略。對LEXUS而言，這不只是補齊產品線，更是替未來全面電動化鋪路的重要一步，也讓 ES 不再只是傳統豪華房車，而是轉型為科技與電動化並重的旗艦代表。

▲北美推出新年式LEXUS NX，動力同樣取消NX 250。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本傳出今年會有改款新NX計劃，台灣有望在同年跟進。

另外1款重點車則是日本市場可能在今年推出的小改款LEXUS NX。NX向來是在台灣最重要的SUV之一，無論銷量或產品定位都相當關鍵。以過往經驗來看，只要日本原廠發表改款版本，台灣通常不會落後太久，若日規 NX 今年確定登場，台灣也相當有機會在同一年跟進導入。

這次新NX改款重點，預期不會是大幅度外觀變動，而是著重在內裝科技與系統升級，導入6代RAV4首搭的最新車載系統，包括介面、螢幕顯示與軟體整合能力的強化，進一步拉開與競爭對手的差距。對台灣市場來說，這樣的更新方向也正好符合消費者對豪華中型 SUV 的期待。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

