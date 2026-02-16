ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

圖文／7Car 小七車觀點

在 Mercedes-Benz 近年積極調整動力策略、加速電氣化布局的背景下，旗下高性能品牌 Mercedes-AMG 曾一度大幅簡化引擎編制，讓 C-Class 與 GLC 等核心車系全面改用四缸渦輪動力，即便是掛上 AMG 徽章的高階車型亦不例外。這項策略推出初期即引發市場高度關注，特別是在性能取向與品牌形象之間的落差，也逐漸反映在實際銷售表現上。

根據外媒報導，搭載四缸動力的 C 63 與 GLC 63 車型，在多個市場的銷售動能明顯不如預期，庫存週期拉長，消費者接受度有限。相較之下，定位較低的 43 系列雖仍維持一定銷量，但整體表現也僅屬穩定，未能展現過往 AMG 中階性能車款的市場號召力。對於長期支持 AMG 的消費族群而言，C-Class 與 GLC 作為品牌主力車系，至少應具備六缸動力配置，早已成為普遍共識。

也正是在這樣的市場回饋下，Mercedes-AMG 開始重新檢視現行產品策略。德國媒體 Auto Motor und Sport 近日在專訪 Mercedes-AMG 董事會主席 Michael Schiebe 時，確認原廠已拍板定案，未來 C-Class 與 GLC 的小改款版本，將重新導入 3.0 升直列六缸渦輪增壓引擎。

依照目前規劃，重新搭載六缸動力的 C-Class 與 GLC，將不再延用過去的 43 車型命名，而是統一升級為 53 系列定位。動力系統方面，預期將採用現行 CLE 53 所使用的同一套配置，最大輸出達 443 匹馬力，峰值扭力約 600Nm，兼顧性能表現與日常使用彈性。對於重視引擎運轉質感與線性輸出的消費者而言，直列六缸架構本身即具備更高的吸引力。

小改款 C-Class 與 GLC 預計將於 2026 年冬季正式亮相，屆時新動力編成也將同步登場。以台灣市場角度觀察，C-Class 與 GLC 一直是 Mercedes-Benz 旗下最具代表性的銷售主力之一，AMG 車型更承載著品牌性能形象。未來若能重新提供六缸動力選項，對於重視駕馭感受、品牌傳統與性能完整度的消費族群而言，無疑具備更高說服力，也有助於 AMG 在中型豪華性能級距中，重新鞏固其市場定位。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士C-ClassGLC直列6缸引擎汽車新車房車休旅車

